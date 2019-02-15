Bugünkü
Takvim
Evren Turhan Evren Turhan
  • 15 Şubat 2019, Cuma

Mucizelere kaldı!

GALATASARAY, Benfica maçına, Trabzonspor galibiyetinin moraliyle çıktı. 3 kulvarda da mücadele etmek isteyen Galatasaray, ilk maçta taraftarının da desteğiyle maçtan avantajlı skorla ayrılmak istiyordu.
Galatasaray maça iyi başlamadı, aksine Benfica önde basarak Galatasaray'ın oyununu bozdu.
Özellikle Luyindama topla oyuna çıkarken çok riskli işler yaptı. 15. dakikadan sonra oyun kontrolünü ele alan Galatasaray Onyekuru ile yüzde yüz pozisyonu değerlendiremedi.
Oyunun temposunu bir türlü yükseltemeyen Galatasaray, hakemin yarattığı penaltıda 1-0 yenik duruma düştü.
İlk yarının son bölümünde biraz daha önde çoğalsak da aradığımız golü bulamadık.

SORUMLULUK ALMADILAR
2. yarıya biraz daha risk alarak önde basan Galatasaray golü Luyindama ile buldu. Benfica genç bir ekip olmasına rağmen çok iyi kapanarak, kontra ataklarda etkili oldu ve Seferoviç'le golü buldu.
Diagne çok etkisiz kaldı.
Rakip defansı sağa sola koşularla yıpratması lazımdı. Orta sahada Belhanda ve Feghouli fazla sorumluluk almadılar, topsuz koşularda hiç yoktular. Galatasaray bu sonuçla turu geçme şansını zora soktu.

MAÇIN EN İYİSİ: FELIX
Benficalı, sahanın en çalışkan ismiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DIAGNE
G.Saray'ın golcüsü dün kötüydü.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Mucizelere kaldı!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ