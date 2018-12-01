Terim Kartal'a tuzak kuracak
G.Saray geride ve orta alanda rakibini bekleyip kapacağı toplarla ani hücumlar deneyecek... Onyekuru derbide kilit isim olur.
G.SARAY çok sıkıntılı bir süreçte...
Galatasaray'ın en azından devre arasında kadrosu bu.
Fatih hoca elindeki bu oyuncu grubundan maksimum verimi almak zorunda.
Bu kez çok farklı olacak
DERBİDE G.Saray'ın alışılmışın dışında bir oyun planı ile oynamasını bekliyorum. Her zaman takımlarının hücum yapmasını isteyen Fatih hoca bu kez kontrollü bir futbol tercih edecektir.
4-2-3-1 sistemine döner
G.SARAY geride ve orta alanda rakibini bekleyip kapacağı toplarla ani hücumlar deneyecektir. Bu nedenle Onyekuru kilit isim olur. Fatih hoca 4-2-3-1'e geri döner.
Sağ kanatta Muğdat veya Yunus oynar.
Pepe ve Babel'i ararlar
G.SARAY'DA sıkıntılar büyük ancak Beşiktaş da sorunsuz değil. Takım hala istenen düzeyde değil.
Böyle maçları oynamasını çok iyi bilen Pepe ve Babel'in yokluğu hissedilecektir.
Ayrıca yorgunlar.
Beşiktaş bir adım önde
TAM bunların ışığında, kağıt üzerinde ev sahibi Beşiktaş'ın ağır bastığı bir derbi... Beşiktaş hem ev sahibi hem de mental ve form olarak Galatasaray'ın bir tık önünde gözüküyor...
Zevkli bir maç izleriz
ANCAK derbilerin atmosferi her zaman çok farklı olur. Yine her sonuca açık bir maç bizleri bekliyor.
Oyun kalitesi ve temposu düşük, mücadelesi çok yüksek bir derbi olacağını tahmin ediyorum.
Kaybederse yara alır
G.SARAY derbiyi kaybederse ağır yara alır, bu açık. Ancak Beşiktaş'ın galibiyete daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Çünkü Başakşehir de kazanırsa, olası bir yenilgi halinde fark 12'ye çıkar.
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