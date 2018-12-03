Galatasaray Çakır’a takıldı
Siyah-Beyazlılar, Galatasaray karşısında baskı kurarak rakibinin sahasından çıkmasına izin vermedi.
İlk 30 dakika Galatasaray ön tarafa topu taşıyamadı.
Ozan'ın pozisyonun da çift vuruş veren Cüneyt Çakır, kullanılan faulden sonra VAR'a giderek penaltıyı verdi ve maç 1-0 oldu.
Toparlanan Galatasaray Ozan'la gole yaklaştı ama direk izin vermedi...Vida'nın eline çarpan topu Cüneyt Çakır, VAR'a gitti ve ele çarpmayı penaltı olarak görmedi veya görmek istemedi.
2.yarıya Galatasaray iyi başladı.
Rakip sahaya oyunu yıkan Galatasaray golü bulmak için her şeyi yaptı ama Cüneyt Çakır buna izin vermedi..Yine penaltı, yine VAR ve iptal kararı.
VAR sadece Galatasaray'a işledi bu derbide.
Onyekuru ve Feghouli'nin etkili oyunuyla posizyon yaratmaya çalışan Galatasaray golü bir türlü bulamadı.
SELÇUK DÖKÜLDÜ
Selçuk İnan sahada kaptan olarak hiç bir şey yapmadı.
Oyunda kaldığı süre içinde neredeyse takımını eksik oynattı.
Fernando'nun da maç eksiği dün gece birkez daha ortaya çıktı. O kadar eksiğe rağmen Beşiktaş gibi bir rakibe karşı ikinci yarının tamamında üstünlük kuran Galatasaray, hakem Cüneyt Çakır'a takıldı ve sahadan puansız ayrıldı.
EREN GÖNDERİLMELİ!
DÜN sahada yokları oynayan Eren Derdiyok devre arası kesin gönderilmeli. Takıma hiçbir katkısı yok. Onun yerine en az iki golcü takviyesi yapılmazsa Galatasaray'ın işi çok zor.
MAÇIN EN İYİSİ: OZAN
Genç oyuncu canla başla savaştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SELÇUK
Sahada hayalet gibi gezindi.
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