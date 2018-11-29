Nerede o eski Aslan!
Cezalı oyuncuların da tekrar takıma dönmesiyle Fatih hoca ideal bir kadroyu sahaya sürdü.
İYİ GİDİYORDU
Sarı-Kırmızılılar orta sahayı kalabalık tutarak maça başladı.
Orta sahada Ndiaye- Donk artı Rodrigues… Kenarlarda Linnes ve Nagatomo… Maçtaki tempo tam Galatasaray'ın istediği şekildeydi.
BASİT GOL YEDİK
İlk yarıda Rodrigues ve Onyekuru kenarlardan etkili geldiler ama sonuç alamadılar.
Eren Derdiyok ilk yarıda sahada yoktu.
Orta sahada zaman zaman Donk topla ileri çıktı ama final paslarında etkili olamadı.
İlk yarı berabere bitecek derken çok basit bir gol yedik.
İkinci yarıya aynı 11 ile başlayan Galatasaray posizyon üretmekte zorlandı. Orta sahada kalabalık olmamıza rağmen bir türlü dikine paslarla çıkamadık.
ETKİSİZDİK
Fernando gününde değildi ve yerini Feghouli'ye bıraktı.
Eren Derdiyok takım çıkarken kaptırdığı topla da 2. golü kalemizde gördük. Galatasaray oyunu rakip sahaya bir türlü yıkamadı.
Orta saha etkisiz olunca takımda ileride çoğalamadı.
Galatasaray sadece maçı kaybetmedi gruptan çıkma şansını da yitirdi.
Yazık oldu… Galatasaray'ın önünde şimdi çok kritik bir Beşiktaş derbisi var... Orada alınacak bir galibiyet kötü giden işleri bir anda tersine çevirebilir. Fatih hoca böyle derbileri sever.
MAÇIN EN İYİSİ OZAN
Takımda dün ayakta duran tek isimdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ NDIAYE
Hayelet gibiydi.
Sürekli top kaybı yaptı.
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