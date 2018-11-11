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Evren Turhan Evren Turhan
  • 11 Kasım 2018, Pazar

Galatasaray zoru sever

G.SARAY'IN kendine gelebilmesi ve derbi sonrası yaşanan olumsuzluklardan bir nebze kurtulup zirve takibini her şeye rağmen sürdürebilmesi için bu deplasmandan kayıpsız dönmesi çok önemliydi.
Rakibini önde karşılayan Galatasaray maçın ilk bölümünde oyun üstünlüğünü eline geçirdi.
Özellikle Feghouli maça çok iyi başladı, 18. dakikada getirdiği topta Onyekuru golü attı.
Fatih Terim defansın sağına Ozan'ı koyarak, Kayserisporlu Bilal'in etkinliğine cevap verdi. İlk yarıda Ozan o bölgeyi çok iyi kapattı. Maicon defansta ilk bölümde görevini yaptı, bütün topları aldı.

KANATLAR ÇALIŞTI
Selçuk ile Belhanda oyunun kontrolünü kaybetmediler ve pas organizasyonunu iyi yaptılar.
2.yarı Galatasaray eksik kadroya rağmen baskılı oyununu sürdürdü.
Onyekuru farkı 2'ye çıkardı.
Mariano ve Ömer Bayram kenarları çok iyi kullandılar.
Oyuna iyi konsantre olan Galatasaray maçınher bölümünde rakibine üstünlük sağladı.
Galatasaray son dakikalarda Ömer Bayram'la farkı 3 e çıkardı. Kayseri'den 3 puanla dönen Cimbom çok önemli bir galibiyete imza attı.

MAÇIN EN iYİSi FEGHOULİ
Galatasaray'ı ayakta tutan isim oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BİLAL
Kayserisporlu futbolcu çok fazla top ezdi.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Galatasaray zoru sever
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