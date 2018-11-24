Cimbom’a yazık oldu
Fatih hoca, Belhanda'nın yokluğunda Feghouli'ye oyun kurma ve ileriye dikine pasla gitme görevi verdi. Eren Derdiyok uzun bir aradan sonra "Hazırım" dedi ve oyuna 11 de başladı.
Mariano ve Ömer Bayram kenarlardan hücuma çok destek oldular ama içeride çoğalmada sıkıntı yaşadılar.
Eren Derdiyok'a geriden Selçuk İnan ve Sofiane Feghouli biraz daha destek vermesi lazımdı. Ceza sahasına kadar iyi gelen ama net posizyon bulamayan bir Galatasaray vardı.
PENALTI HATALI...
İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf ise Konyaspor oldu. Oyun kurmada sıkıntı yaşayan Sarı-Kırmızılılar defansta da ciddi hatalar yaptı. Kenardan gelen topta G.Saray'ın yapamadığını Konyaspor yaptı. Uğur Demirok kendi kalesine attı.
Son dakikada Serdar Aziz'in pozisyonunda hakem Hüseyin Göçek hatalı bir karar verdi.
Hüseyin Göçek, VAR'a başvurdu ama pozisyonu dahi incelemedi.
Kötü oynadığı maçta 2 puanı son anlarda kaybeden Galatasaray şampiyonluk yarışında ağır bir kayıp yaşadı.
MAÇIN EN İYİSİ: MUSLERA
Özellikle ikinci yarıda iyi kurtarışlar yaptı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SELÇUK
Sahada varlığını hissettiremedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Galatasaray zoru sever 11 Kasım 2018, Pazar G.SARAY'IN kendine gelebilmesi ve derbi sonrası yaşanan olumsuzluklardan bir nebze kurtulup zirve takibini her...
- Bu lig basit hata kaldırmaz 07 Kasım 2018, Çarşamba HER ne kadar Schalke maçı öncesi disipline sevklerinin açıklanmaları zamansız olsa da Galatasaraylı futbolcular...
- Galatasaray’ı basit hatalar yaktı 03 Kasım 2018, Cumartesi GALATASARAY, Fenerbahçe derbisine kazanmak için sahaya çıktı. Son 7 maçta rakibine üstünlük sağlayamayan Galatasaray...
- Erken gol bulursa Fener'e fark atar 01 Kasım 2018, Perşembe 'F.Bahçe kötü halinde bile Galatasaray'ı yenmiştir. Yine yenebilir' görüşüne katılmıyorum. Derbinin favorisi Galatasaray'dır......
- Kötü mücadele edemezsin! 29 Ekim 2018, Pazartesi SÜPER Lig'deki sakatlık illeti her takımda yaşanırken özellikle Galatasaray'ı çok fazla etkiledi. Bir de Şampiyonlar...