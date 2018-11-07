Evren Turhan Evren Turhan
  • 07 Kasım 2018, Çarşamba

Bu lig basit hata kaldırmaz

HER ne kadar Schalke maçı öncesi disipline sevklerinin açıklanmaları zamansız olsa da Galatasaraylı futbolcular profesyonelce düşünmek zorundaydılar.
Galatasaray, Schalke maçına Porto deplasmanı gibi önde rakibine basarak başladı.
4. dakikada Muslera inanılmaz bir hata yaptı ve Galatasaray mağlup duruma düştü.
Galatasaray'da oyunun bundan sonraki bölümünde Belhanda maça ağırlığını koydu ve 2 tane enfes final pası verdi. Birini Onyekuru, diğerini Rodrigues değerlendiremedi.
Artı, Sinan Gümüş yine bir gol kaçırdı. Deplasmanda ilk yarıda 3 net pozisyon var. Bunları atacaksın. Ndiaye ilk yarıda tutuk ve etkisiz oynadı. Pozisyon var ama gol yok, golcün yok...
2. yarıda Linnes çıktı Ömer Bayram girdi. Top Galatasaray'da ataklar Galatasaray'dan.
Ama gol yine Schalke'den.
Çıkarken kaybedilen top ve çok basit bir gol daha ve skor 2-0 oldu. Şampiyonlar Ligi'nde rakipler basit hataları affetmez.
Rodrigues'deki düşüş devam ediyor.
Sözleşmeyi uzattığı günden sonra bir daha eski performansını göremedik. Çabuk yoruluyor ve net goller kaçırıyor. Ndiaye her geçen gün düşüşte. Galatasaray'ın bu sonuçla bir üst tura çıkma şansı mucizelere kaldı.

MAÇIN EN iYİSi BURGSTALLER
Zor bir gole imza attı. Ağırlığını hissettirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ RODRIGUES
Kötü oynadı.
Düşüşü devam ediyor...
Haberler Yazarlar Evren Turhan Bu lig basit hata kaldırmaz
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