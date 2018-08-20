Oyun kötü skor iyi
Göztepe sadece defans yaparak, kontra ile posizyon bulmaya çalıştı. Mariano ve Nagatomo kenarları yine etkili kullandılar.
Fernando çok etkili ve diriydi, müthiş bir asistle de Onyekuru'ya golü attırdı.
İkinci yarıya Fatih hoca, Eren Derdiyok'un yerine Bafetimbi Gomis'i alarak başladı.
Eren Derdiyok bu takımı taşıyamaz...
Çok çıt kırıldım.
NDIAYE ÇOK LAZIM
Galatasaray ikinci yarının ilk 20 dakikası çok kötü oynadı ve baskı yedi.
Sinan Gümüş ve Donk çok etkisizdi.
Ndiaye transferi orta sahaya büyük güç katacak. Onun dinamizmi ve sertliğine ihtiyaç var. Emre Akbaba oyuna girdikten sonra Galatasaray kendine geldi. Gomis'in acilen takıma dönmesi lazım... Hala iyi durumda değil. Ve bir santrfor alınması lazım... Son bölümde oyundan biraz düşen Galatasaray çok iyi oynamadığı maçta kazanmasını bildi ve Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.
MAÇIN İYİSİ: ONYEKURU
Muhteşem bir gole imzasını attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: DONK
Hollandalı oyuncu dün kötüydü.
- Haberler
- Yazarlar
- Evren Turhan
- Oyun kötü skor iyi
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