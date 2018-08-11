Yol Durumu
  1. Galatasaray hazır değil
Evren Turhan Evren Turhan
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi

Ders gibi açılış!

LİGİN açılış maçında Galatasaray, Ankaragücü karşısına sürpriz bir kadro ile çıktı. Fatih hoca büyük bir tırpan yaparak Belhanda, Gomis, Feghouli ve Linnes'i kenarda bıraktı... Maça kötü başlayan Galatasaray 7. dakika El Kabir'in attığı golle yenik duruma düştü. Orta sahadan stoperlerin arasına atılan topta Galatasaray devamlı sıkıntı yaşıyor.
Maicon ve Serdar devamlı rakibe değil, topa bakıyorlar.
Bu yüzden de basit posizyonlar veriyorlar.
Golden sonra toparlanan Galatasaray, oyunu Ankaragücü sahasına yıkarak posizyon bulmaya başladı ve golü de Serdar Aziz'le buldu. Arkasından Kone'nin kendi kalesine attığı golle 1-2 öne geçti.

TERİM MESAJ VERDİ
İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, Onyekuru ve Sinan Gümüş'le etkili olmaya çalıştı. Eren Derdiyok, koştu, mücadele etti ama son vuruşlarda etkili değildi. Ama o da son dakikada gol atmayı başardı. Sinan son bölümde yoruldu ve Belhanda oyuna girdi. Sonrasında Feghouli- Onyekuru değişikliği oldu.
Fatih hoca Gomis'i oyuna almayarak gerekli mesajı verdi.
Ligin ilk maçları her zaman zor olur ama Galatasaray kazanarak lige galibiyetle başladı.

MAÇIN İYİSİ : DONK
Sahada basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KONE
Kendi kalesine gol attı ve kötü oynadı.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ