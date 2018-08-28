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Evren Turhan Evren Turhan
  • 28 Ağustos 2018, Salı

Cimbom seriye bağladı!

FENERBAHÇE, Beşiktaş ve Trabzon'un puan kaybettiği haftada Galatasaray çok önemli bir maça çıktı. 6 golle rakiplerine gözdağı verdi. Fatih Hoca, Belhanda'yı Fernando'nun yanına çekerek önüne Emre Akbaba'yı monte etti. Maça istediği baskı ile başlayamayan Galatasaray ikinci yarıda şov yaptı. Emre Akbaba ilk yarı istekliydi ama kalabalık defansın arasında arkası dönük top aldığı için etkili olamadı.
Galatasaray duran toptan oluşan karombolde Fernando'nun attığı golle öne geçti. Mariano ve Nagatomo kenarları yine iyi kullanmalarına rağmen son paslarda etkili olamadılar.

ENERJİ MÜTHİŞTİ
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Galatasaray, Sinan, Eren ve Emre ile farka koştu. Oyunu rakip sahaya yıkan Galatasaray sahanın her yerinde üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi. Oynar mı oynamaz mı diye eleştirilen Sinan attığı gol ve müthiş asisti ile cevap vermiş oldu.. Belhanda ön liberoda da oynayabileceğini gösterdi. 2. yarı Galatasaray'ın oynama isteği ve enerjisi müthişti.
Şimdi gözler santrfor ve stoper transferine çevrildi.

MAÇIN iYiSi SİNAN
Kalitesini gol ve asistiyle gösterdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BOBO
G.Saray defansı arasında kayboldu.
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