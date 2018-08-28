Cimbom seriye bağladı!
Galatasaray duran toptan oluşan karombolde Fernando'nun attığı golle öne geçti. Mariano ve Nagatomo kenarları yine iyi kullanmalarına rağmen son paslarda etkili olamadılar.
ENERJİ MÜTHİŞTİ
İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Galatasaray, Sinan, Eren ve Emre ile farka koştu. Oyunu rakip sahaya yıkan Galatasaray sahanın her yerinde üstünlüğünü rakibine kabul ettirdi. Oynar mı oynamaz mı diye eleştirilen Sinan attığı gol ve müthiş asisti ile cevap vermiş oldu.. Belhanda ön liberoda da oynayabileceğini gösterdi. 2. yarı Galatasaray'ın oynama isteği ve enerjisi müthişti.
Şimdi gözler santrfor ve stoper transferine çevrildi.
MAÇIN iYiSi SİNAN
Kalitesini gol ve asistiyle gösterdi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BOBO
G.Saray defansı arasında kayboldu.
- Haberler
- Yazarlar
- Evren Turhan
- Cimbom seriye bağladı!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Oyun kötü skor iyi 20 Ağustos 2018, Pazartesi GALATASARAY Emre Akbaba transferi ile hareketli geçirdiği haftada, Göztepe maçına moralli ve seyircisinin desteğiyle...
- Ders gibi açılış! 11 Ağustos 2018, Cumartesi LİGİN açılış maçında Galatasaray, Ankaragücü karşısına sürpriz bir kadro ile çıktı. Fatih hoca büyük bir tırpan...
- Galatasaray hazır değil 06 Ağustos 2018, Pazartesi YENİ sezon Süper Kupa maçıyla start aldı… İlk resmi maçta karşılıklı atılan goller, VAR sistemi, kötü zemin...
- Rahat olun 25 Haziran 2018, Pazartesi G.Saray transferle ilgili en avantajlı takım... UEFA ile yapılan bir anlaşma var. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir......
- Alın teriyle şampiyon 20 Mayıs 2018, Pazar Lig son yılların en çekişmeli şampiyonluk mücadelesine sahne oldu. Son haftaya 3 takım nefes nefese peş peşe girdi…...