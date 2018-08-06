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    Evren Turhan Evren Turhan
    • 06 Ağustos 2018, Pazartesi

    Galatasaray hazır değil

    YENİ sezon Süper Kupa maçıyla start aldı… İlk resmi maçta karşılıklı atılan goller, VAR sistemi, kötü zemin ve Gomis'in performansı maça damgasını vurdu… Fatih hoca geçen sene ligin 2. yarısının büyük bir bölümünde oynayan ilk 11 ile sahaya çıktı.. Galatasaray maça kötü başladı ve 5. dakikada Akhisar, Seleznyov'un golüyle öne geçti. İlk yarıda Belhanda, Fernando ve Donk çok yavaş ve isabetsiz pas oranıyla oynadılar.
    Gomis çok hareketsizdi.
    Sadece Rodrigues ve Feghuoli bir şeyler yapmaya çalıştı.

    ​GOMIS ETKİSİZDİ
    Rodrigues'in posizyonu bana göre net kırmız karttı.
    İkinci yarıda sahada daha hareketli bir Galatasaray vardı. Fatih hoca Eren hamlesi yaparak çift forvete döndü.
    2.yarı daha net posizyonlar bulan takım Galatasaray'dı.
    Fatih hoca genç Yunus Akgün'ü oyuna aldı. Dün gece Belhanda, Fernando ve Donk çok kötü oynadılar.
    Oyunun son bölümünde Eren'le golü bulan Galatasaray baskılı oyununun sonucunu aldı. Rodrigues ve Feghouli takımın bütün hücum gücünü çektiler. Ancak uzatmalarda iki takım da gol bulamadı ve penaltılarla Akhisar kupayı kazandı. Akhisar'ı gönülden tebrik etmek lazım.
    Ancak uzun süredir tartışılan adam Bafetimbi Gomis'in penaltıyı kaçırması yine çok konuşulacaktır.

    MAÇIN İYİSİ: AKHİSAR
    Akhisar takımı çok akıllı oynadı.

    MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GOMIS
    Fransız yıldız maçın en kötüsüydü.
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