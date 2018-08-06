Galatasaray hazır değil
Gomis çok hareketsizdi.
Sadece Rodrigues ve Feghuoli bir şeyler yapmaya çalıştı.
GOMIS ETKİSİZDİ
Rodrigues'in posizyonu bana göre net kırmız karttı.
İkinci yarıda sahada daha hareketli bir Galatasaray vardı. Fatih hoca Eren hamlesi yaparak çift forvete döndü.
2.yarı daha net posizyonlar bulan takım Galatasaray'dı.
Fatih hoca genç Yunus Akgün'ü oyuna aldı. Dün gece Belhanda, Fernando ve Donk çok kötü oynadılar.
Oyunun son bölümünde Eren'le golü bulan Galatasaray baskılı oyununun sonucunu aldı. Rodrigues ve Feghouli takımın bütün hücum gücünü çektiler. Ancak uzatmalarda iki takım da gol bulamadı ve penaltılarla Akhisar kupayı kazandı. Akhisar'ı gönülden tebrik etmek lazım.
Ancak uzun süredir tartışılan adam Bafetimbi Gomis'in penaltıyı kaçırması yine çok konuşulacaktır.
MAÇIN İYİSİ: AKHİSAR
Akhisar takımı çok akıllı oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: GOMIS
Fransız yıldız maçın en kötüsüydü.
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- Yazarlar
- Evren Turhan
- Galatasaray hazır değil
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