Yol Durumu
    Evren Turhan Evren Turhan
    • 25 Haziran 2018, Pazartesi

    Rahat olun

    G.Saray transferle ilgili en avantajlı takım... UEFA ile yapılan bir anlaşma var. Öncelikle şunu belirtmemiz gerekir... Scout ekibi iyi çalışıyor Galatasaray'da. Fatih Terim ve ekibinin izlediği yol doğru.
    Muslera dışında her oyuncunun satılabileceğini açıklaması da doğru.
    Transferde sıkıntı yok ama yavaş ilerliyor. Fatih hocanın amacı bu kadroyu koruyup üstüne transfer yapabilmek. Taraftarın rahat olması lazım. Belki kamp dönemi sonuna kadar sürecek transfer çalışmaları. Sabırlı olmaları gerekiyor.

    ​GOMIS GİTMEZ
    Galatasaray, Gomis giderse iki golcü alması lazım.
    Ahmed Musa tarzında çabuk bir oyuncu lazım.
    Gomis'e resmi bir teklif olmadığını düşyünüyorum. Fransız golcü Türkiye'de iyi para kazanıyor. Ben çok iyi bir teklif gelirse gideceğini düşünüyorum. Galatasaray'da kalacak gibi gözüküyor. Galatasaray Fernando'nun yanına da mutlaka bir orta saha alması gerekir. Orta saha yeterli değil. Kesinlikle oraya takviye yapması lazım. Orta sahanın yanı sıra bir stoper de şart... Golcü de şart. Bunlar alınmalı... 11'de oynayacak düzeyde olmalılar... Toplamda 6-7 oyuncu alacaklarını düşünüyorum.
    Muğdat Çelik ismiyle ilgili konuşmak gerekirse... Onu bekletiyor Galatasaray. Fatih hoca onu bekletiyordur. Muğdat ile prensipte anlaşıldı ama kesinleşmiş birşey de yok... Galatasaray geçen sezon zor bir şampiyonluk elde etti. Yeni sezonda oyun olarak biraz daha geliştirmeli kendini Galatasaray... Çünkü yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecekler. Belhanda ve Feghouli'ye çok dah fazla iş düşecek. Özellikle defansif anlamda oyunun üstüne koymalı...
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