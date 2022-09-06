Yunan’ın arkasındaki kuklacılar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan; emperyalist yamyamlara, devletlerin de üstünde olan enerji şirketlerine ve dünyadaki para baronlarına karşı haklı direnişini sürdürüyor. TÜRKİYE, Yunanistan'ın arkasındaki kuklacıları tek tek bildiğini tarihe kaydetti. Yunanistan, ABD, Avrupa Birliği ve Almanya'nın kölesi gibidir.

ABD ve Almanya ise derin Evanjelist Hristiyan/Siyonist Yahudi ittifakının adeta köpeğidirler. Dolayısı ile; karşımızda yine aynı güçler var. Yunanistan'ı kiralamışlar. Kahpe FETÖ mensuplarının hala Yunanistanın koynunda olduklarını asla unutmamalıyız. PKK ve DHKP-C teröristlerinin yıllarca ve hala Yunanistan'da korunup kollandıklarını da unutmamalıyız.

Yunanistan, emperyalist yamyamlar adına karşımızdadır. Daha önce de aynı güçler adına Anadoluyu işgale yeltenmemişler miydi...? Milletimizi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hapsetmek, haklarımızı gasp etmek isteyenler, en sert şekilde karşılık görmesinler mi..? Bu konuda hala Türkiye'yi suçlayan aramızdakiler, milletin ve devletin hakları savunulmasın mı istiyorlar…? Yunanistan'a her istediğini verirsen, Kıbrıs'ı Yunanistan'ın kabul edersen, Akdeniz'de petrol/ doğalgaz aramazsan, Suriye'de Siyonist Yahudilerin istediği Kürt görünümlü Yahudi devletini kabul edersen, milli paralarımız ile ticaret yapma isteğinden vazgeçersen, içimizdeki gazeteci, sivil toplumcu, işadamı maskeli ajan/ provakatör hainlere ses çıkarmazsan uluslararası ilişkilerde sizi çok severler...



AMERİKA, İSRAİL VE AVRUPA TÜRKİYE İLE SAVAŞIYORLAR

Sözde komutan teröristler bir bir yok ediliyorlar. Sadece teröristlere değil, uzun vadede Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen ABD'ye, İsrail'e ve Avrupa'ya da operasyonlar yapıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bunu da başaracaktır. Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli işbirliğindeki güçlü Türkiye, bu sonuçların alınmasındaki en önemli nedendir. Bir ve beraber olan aziz milletimiz, en büyük gücümüzdür.

Ermenistan temsilcisi, 2019'da Birleşmiş Milletler'de Ermeniler'in yeniden Türkiye'deki topraklarına gelmesi gerektiğini konuşuyor. Siyonist Yahudi lobinin ise "Vaat Edilmiş Topraklar" nedeniyle gözleri Türkiye'de...

Hristiyanlara gelince; Ortodoksların gözü İstanbul'da... Katolikler İzmir, Efes, Selçuk, Hatay için hayaller kuruyorlar. Evanjelistler ise "Tanrıyı kıyamete zorlayıp" Hz. İsa'nın Mesih olarak yeniden gelmesi için bölgemizin de içinde olduğu coğrafyada büyük bir savaş peşinde... Hepsinin merkezindeyiz! Yani;

PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DHKP-C, Avrupa'da, ABD'de ve İsrail'de işte bunlar için korunup, kollanıyorlar.



MİLLİ GÜVENLİK KURULUNDA TERÖRİST SEVİCİLER OLSUN İSTİYORLAR

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her türlü siyasi, psikolojik, diplomatik, ekonomik Türkiye düşmanlığı ile boğuşuyor iken… Yunanistan ile gerekirse askeri müdahale ve hatta savaş ihtimali bile ortada iken… CHP Genel Başkanı, kendi devletinin icraatları ile adeta dalga geçiyor, önemsiz ve değersiz kılmak için konuşuyor... Hor görüyor... Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan FETÖ mensuplarına af vadediyor. Terörist sevici Demirtaş üzerinden HDP, dolayısı ile PKK/ PYD/YPG övgüsü yapıyor. CHP sözcüleri, HDP'ye nasıl bakanlık verileceğini planlıyor. Muhalif cephe seçimleri kazanır ise teröristlerin adamları, arkadaşları ve sevenleri, iktidarda, hükümet içinde, Vali ve Kaymakamlar arasında ve hatta Milli Güvenlik Kurulu'nda yer alacaklar.

Muhalif cephenin ve yeni partilerin tek amacı, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi seçtirmemek. Başka bir dertleri yok. Proje, hizmet, icraat, milletin derdi falan umurlarında bile değil... Bunların ittifakının lideri aslında Joe Biden…