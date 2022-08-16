Recep Tayyip Erdoğan ve millet

ÖNCEKİ gün AK Parti'nin kuruluş yıldönümü idi.

Pandemi süreciyle tetiklenip, Rusya/Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunlar, tüm dünyayla birlikte ülkemizde de büyük ekonomik ve sosyal dalgalanmalar oluşturdu.

Bütün sıkıntılara rağmen halkın çoğunluğu, sorunların çözümünü mevcut iktidarda aramaktadır. Cumhur İttifakı açık ara hala öndedir.

Siyasi hal ve durum nettir… Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı, AK Parti'nin yer almadığı bir iktidar seçeneği yoktur.

Çünkü; iktidar seçeneklerinden bu iki unsurçıktığında, geriye kalanlarda milletin çoğunluğunun tam desteği oluşmuyor... Olmuyor...

Millet izin vermiyor...



MİLLETSİZ İKTİDAR

Milletin kaderi ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kaderi, işte bu nedenle birleşmiştir. Allah korusun; bu ikili bozulursa hepimizin işi, gücü, ekmeği kötü etkilenir.

Vatan, millet, memleket, devlet, bayrak tehlikeye düşer.

Dünya'nın şartları böyle...

Sen sev... Ya da sevme...

Beğen ya da beğenme...

Gerçek bu hemşehrim...

Milletsiz iktidar seçeneklerine ise aziz ve asil insanlarımız asla izin vermiyor. Milletin ezici çoğunluğu AK Parti'siz ve Recep Tayyip Erdoğan'sız bir iktidar arzu etmiyor...

Bu vesile ile; Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi Allah'a emanet ediyor ve sağlıklı, hayırlı nice yıllar diliyorum…



MİLLİ İRADE DOLANDIRICILARI

MHP lideri Devlet Bahçeli ise dün, "2023 yılı büyük Türkİslam asrının miladı ve misakı olacaktır…" diyerek Cumhur İttifakının arkasında inançla durduklarını bir kez daha ilan etti. "Demokrasi kalpazanları, hukuk katliamcıları, milli irade dolandırıcıları zillet ittifakı çatısı altında birleşmiş ve buluşmuştur…" dedi.

Bir masa etrafında oturan muhalefet partilerini; PKK ve FETÖ'nün senaryolarına gönüllüce boyun eğmekle, Türkiye karşıtlığıyla, milli değerlerimizle kutuplaşmakla, emperyalizme taşeronluk yapmakla suçladı. MHP lideri Devlet Bahçeli her biri çok ağır bu ithamları ile 6+1 masa etrafındakiler hakkında, milletimizi uyarmaya ve uyandırmaya devam ediyor.

ALLAH MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ve arkadaşlarını da kolaylık ve güç versin…



MASADAKİLER, FETÖ VE PKK

Kim ne yapmak istiyor…?

Anlatacak ve milletimizin gerçekleri görmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hainleri, hainler ile iş tutanları, hainler ile aynı masada oturanları hem gösterecek hem de hepsi ile mücadele edeceğiz inşallah...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "KHK'lıları göreve iade etme" açıklamaları, FETÖ ve PKK mensuplarını devlete geri alma planıdır. Bu konu ile ilgili Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan da CHP ile benzer dil ve eylem birliği içindedirler.

Bütün FETÖ'cüler, bu isimler iktidara gelirlerse özgür olacaklarını zannediyorlar.

CHP Genel Başkanı, defalarca "bütün KHK'lıları göreve iade edeceğim" diyor.

OHAL İnceleme Kurulu, zaten itirazları inceledi ve göreve iade kararları da verdi. Ancak CHP'nin ve diğer muhalif partilerin gündeme getirdiği konu bu değil. CHP Genel Başkanı, ısrarla "bütün" KHK'lıların göreve geri dönmelerini istemektedir. KHK'lıların tamamı masum imiş gibi konuşuyor ve davranıyorlar. Bu açık ve net bir şekilde FETÖ'yü ve PKK'yı kurtarma planıdır. FETÖ;

Evangelist Hristiyan ve Siyonist Yahudiler'in, dolayısı ile ABD ve İsrail'in, bir istihbarat ve suç örgütüdür. KHK vaatleri, kumpasçı kahpe FETÖ militanlarını oldukça mutlu etmişe benziyor. Aynı konuda PKK/PYD/YPG'li terörist elebaşlarından da destek mesajları geliyor.



MÜTTEFİK GÖRÜNÜMLÜ DÜŞMANIMIZ

ABD'nin yalanlarına inanmıyoruz. Bağımsız ve Müslüman hassasiyetleri ile davranan Türkiye Cumhuriyeti, ABD için asla dost olmamıştır.

Müttefikimiz değildir.

Stratejik ortak da değildir.

Bu ne biçim müttefiklik anlayışı…?! FETÖ lideri kahpe Fetullah Gülen ve adamlarını koynunda saklıyor.

Terör örgütlerini eğitmek ve donatmak, ABD'nin resmi devlet politikası olmuştur.

Amerika, PKK/PYD/YPG ile Türkiye'ye saldırıyor.

F-16'ların gece görüş sistemini vermediler. Patriot savunma füzelerini satmadılar.

Parasını ödediğimiz F-35'leri gasp ettiler!