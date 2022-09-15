Ülkücü görünümlüler
YUNANİSTAN'IN SAHİBİ YUNAN MİLLETİ DEĞİL
Yunanistan'ın sahibi Yunan milleti değil, Yunanistan'ın sahipleri var. Birinci Dünya Savaşının ardından da sahipleri adına, kiralık katil olarak, Anadolu'yu işgal etmişlerdi, şimdi de AMERİKA başta olmak üzere, Avrupa, adına Türkiye'nin başına musallat edildi. Saydığım bu devletler ve gizli şeytani güçler, Batı'da Yunanistan'ı, doğu'da PKK/PYD/YPG teröristlerini üzerimize salıyorlar. Bu kapanı kuranlar ve Türkiye'yi kuşatanlar arasında elbette Siyonist Yahudiler de var.
KAŞINANI KAŞIYACAK, KUŞATMAYI YARACAĞIZ
TÜRKİYE, Yunanistan'ın arkasındaki kuklacıları tek tek bildiğini tarihe kaydetti. BATI, faşist, ırkçı ve yağmacıdır. Yıllarca baygın tuttuğu, vesayet altına aldığı Türkiye'yi artık kontrol edemiyorlar. Siyonist Yahudi/ Haçlı Hristiyan ittifakı, artık Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye, bu sapkın Batı zihniyetinin yönettiği bir uydu devlet değil. Dolayısı ile kuduruyorlar. ALLAH'ın izni ile; Türkiye kimin kaşındığını biliyor, devletimiz kaşınanı kaşıyacak ve kuşatmayı yaracaktır...
MUHALİF PAŞALAR
Yunanistan Türkiye'ye tacizlerini sürdürürken, CHP'li İzmir Belediye Başkanı Yunanın kahpeliğini ağzına almıyor. KHK'lılar için af ve geri dönüş vaat ediliyor. HDP'ye bakanlık vaat ediliyor. Diyarbakır Kürdistan'ın parçası deniyor. Muhalefet cephesindeki siyasi partilerde görev alan, bu partilere üye olan emekli askerler/general ve amiraller, son günlerdeki olaylara rağmen hala aynı partilerde ve işbirliği cephesinde durmaya devam ediyorlar mı...? Eğer devam ederlerse bu söz ve icraatların tümünü kabul etmişler demektir. Milletin verdiği şerefli rütbe ve makamların ardından kendileri için çok tuhaf ve acı bir son...!
LİSTELERİNDE HDP'YE YAKIN İSİMLER
CHP adayı Cumhurbaşkanı seçilirse ne olacak..? Terörist sevici Selahattin Demirtaş ve HDP sanki bizzat kendisi seçilmiş gibi, bütün kozmik odalarda yer alacaklar. Çünkü; CHP ve HDP bir ve beraberdirler. HDP, resmen seçim ittifakında yer almamıştır. Çünkü bunu Meral Akşener istememiştir. Ancak seçimlerde hepsi birlikte, buz gibi beraber hareket etmişlerdir. CHP ve HDP, çok uzun zamandır aynı parti gibidirler. Rakip değil kardeş ve arkadaştırlar. Memleketin her yerinde CHP il ve ilçe teşkilatları, oyları hane hane, HDP ile nasıl paylaşacaklarını planlıyorlar. CHP'liler, Doğu ve Güneydoğu illerinde seçimlere HDP'ye yakın isimler ile girmeyi planlamaktadır. Zaten şimdi de CHP milletvekilleri ve idarecileri arasında HDP ve DHKP-C sevicileri vardır. Bu nedenle; Milli Savunma, İçişleri, Adalet, Emniyet, MİT, Genel Kurmay, ve devletimizin kozmik odalarının tamamı, HDP'lilere de bağlı olacak. Milli Güvenlik Kurulu üyesi bile olabilecekler. Devletin bütün gizli, açık bilgileri, ister istemez önlerinde olacak.
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