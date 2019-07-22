Türkiye mecbur değildir
PKK BOMBASI HDP VE CHP
PKK bombası, iki kardeşin feci şekilde ölmesine neden oldu. Dalaman ve Fethiye'de orman yangınlarını PKK üstlendi. CHP ise PKK/PYD/ YPG'li bu teröristlerinin, siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP ile, derin ve güçlü bir ittifak içindedir. Hatta Meral Akşener'in peşine takılan, kendisine ülkücü diyenler de bunlar ile bir ve beraber olmuşlardır. Meral Akşener ve ülkücü görünümlü adamları, içine PKK ile DHKP-C kaçmış CHP'nin, kucağına oturuverdiler. HDP'li sözcü, TBMM'de, İP'li milletvekillerine, "o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz" bile demişti... Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli düşmanlığı, hepsini birleştirdi. Ve birbirlerinden iğrenen bu insanlar, bir ve beraber oldular. Sonra da ortaya, tuhaf ittifak modeli çıktı. Şimdi göreceğiz bakalım... Bunların birlikteliğinden uyumlu bir belediye yönetimi ortaya çıkacak mı..? Belediye, hangi zihniyet tarafından idare edilecek...?
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