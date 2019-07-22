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Erkan Tan Erkan Tan
  • 22 Temmuz 2019, Pazartesi

Türkiye mecbur değildir

YILLARCA, Batı diye bir sapık medeniyetin, kulu ve kölesi olmaya zorlandık... Özlediğimiz tavır artık gerçek oluyor. Allah'a binlerce şükürler olsun... İnşallah, bundan sonra; aziz ve asil milletimizin, devletimizin menfaatleri, nerede ve kimlerle ise orada olacağız... Hem Afrika'da, hem Asya'da, hem Avrupa'da, hem Uzak Doğu'da, hem Amerika'da... Her yerde ve her zaman... Doğrusu da bu idi... Bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir ittifaka mecbur değildir... Olmamalıdır... Eksen bizzat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi çıkarları, hayalleri ve inançları olmalıdır... İşte şimdilerde bu hayata geçiyor. Türkiye Cumhuriyeti; Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, gücünü ve dayanağını, milletinden alıyor. Ecdadımızın şanlı geçmişinden ve gönül coğrafyamızdan alıyor. Evlatlarımızın güven içinde yaşaması, devletimizin ve milletimizin bekası için her türlü tedbiri alıyor. Dünyanın her yerindeki mazlumlardan ve mağdurlardan hep dua alıyor. Kimseden izin almak mecburiyetinde olmadığını haykırıyor. Ayrıca; S-400 ile ilgili haklı duruşumuz, Suriye, Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs ile ilgili yaşananlar, bir kez daha, Batı'nın bir müttefik değil; azılı bir düşman olduğunu ortaya koymadı mı...?

PKK BOMBASI HDP VE CHP
PKK bombası, iki kardeşin feci şekilde ölmesine neden oldu. Dalaman ve Fethiye'de orman yangınlarını PKK üstlendi. CHP ise PKK/PYD/ YPG'li bu teröristlerinin, siyasi parti görünümlü arkadaşları HDP ile, derin ve güçlü bir ittifak içindedir. Hatta Meral Akşener'in peşine takılan, kendisine ülkücü diyenler de bunlar ile bir ve beraber olmuşlardır. Meral Akşener ve ülkücü görünümlü adamları, içine PKK ile DHKP-C kaçmış CHP'nin, kucağına oturuverdiler. HDP'li sözcü, TBMM'de, İP'li milletvekillerine, "o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz" bile demişti... Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli düşmanlığı, hepsini birleştirdi. Ve birbirlerinden iğrenen bu insanlar, bir ve beraber oldular. Sonra da ortaya, tuhaf ittifak modeli çıktı. Şimdi göreceğiz bakalım... Bunların birlikteliğinden uyumlu bir belediye yönetimi ortaya çıkacak mı..? Belediye, hangi zihniyet tarafından idare edilecek...?
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