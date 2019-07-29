Amerikan işgali ve CHP
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, ikide bir "Suriye'de ne işimiz var?" diye soran Kılıçdaroğlu, ABD'ye, Suriye'deki teröristlere açıkça verdiği destek hakkında, bugüne kadar tek bir soru dahi sormamıştır...!!! Sert sözleri, ağır hakaretleri bir kenara bırakın eleştiri bile yapmamıştır...
Daha da korkunç olanı, ABD'nin teröristlere verdiği silahların ülkemize yönelmeyeceğini bile savunabilmiştir.
Peki sizce neden?... Aklınıza gelebilecek her konuda, ağzına geleni söyleyen CHP yöneticileri, bu konuyla ilgili ABD ile aynı görüşlere mi sahip acaba..?!!!
Demek ki; ABD'nin, bu eli kanlı katillerle işbirliğinden, CHP Genel Başkanı rahatsızlık duymuyor. Ve hatta; ABD ile bu konuda aynı mı düşünüyor acaba?... Aklınıza gelebilecek her konuda, ağzına geleni söyleyen CHP'liler "Kahrolsun Amerika" demiyorlar, diyemiyorlar... ABD'nin, bu eli kanlı katillerle işbirliğinden, CHP Genel Başkanı rahatsızlık duymuyor. Ve hatta destekliyor mu acaba?... İşte tam da bu konular ile ilgili, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı'na sesleniyor.
Ekonomik Tetikçiler, Türkiye'ye saldırırlarken, ülkemizin aleyhine konuşmak adamlık mıdır...? Milli Beka'mızın soğan kadar değeri yok mudur...? PKK'ya diyet borcun varsa kurtaralım... FETÖ'nün boyunduruğundaysan yardım edelim...
MUHACİR DÜŞMANLIĞI
Suriyeli düşmanlığının arkasında neler var...? TSK, MİT, POLİS, ne zaman Suriye'de başarılı bir operasyon yürütse, önce Esed rejimi kuduruyor, sonra Türkiye'deki muhacir düşmanları sokağa fırlıyor...
Bu düşmanlığın altında, DHKP-C, MLKP gibi, katil oğlu katil Esed tarafından desteklenen hainler de var. Bu alçakların yok edilmesi var... Ülkemizdeki misafirlerimizi, muhacirleri hedef alan sosyal medya hesaplarını incelerseniz, hadisenin mezhepçi ayrılıkçıların örgütlü bir saldırısı olduğunu çok rahat görebilirsiniz... Ücretler onlar yüzünden düşük değil;
Suriyeliler, yok paraya çalışıyorlar...
Kiralar onlar yüzünden artmadı; ev sahipleri, Suriyelilere evlerini fahiş paralara kiraya veriyorlar... İşlerimizi ellerimizden almadılar; Suriyelilerin büyük çoğunluğu, beğenilmeyen, pis işlerde çalışıyorlar... Ve çok üzücü ki; muhalafet de hayatta kalmak için bize sığınan bu insancıklar üzerinden, en ilkel duyguları tahrik ederek, siyaset yapıyor.
AMAN DİKKAT...!
Suriyeliler tartışması ile aynı çirkin tezgah yine kurulmak isteniyor. Araplar arasında Türk düşmanlığı yayanlar ile; Türkler arasında Arap düşmanlığı yayanlar, aynı iğrenç ve ortak düşmanlarımız. Şeytani Üst Akıl mensupları, zaten bu işi hiç bir zaman unutmamış ve sonlandırmamışlardı. Şimdi; tam da Fırat'ın doğusu için harekat planlanırken, bu düşmanlık yayma iğrençliği, yeniden oluşturulmak isteniyor. Suriyeli karşıtlığında bir kardeş kavgası ve iç karışıklık kaşınıyor. Suriyeli misafirlerimiz ile aramızda kavga, itiş-kakış;
FETÖ ve PKK/PYD/YPG/KCK, DHKP/C sevicilerinin tam da istedikleri bir haldir. Bütün bu eli kanlı katillerin sahiplerinin, ABD ve İsrail'in arzusudur.
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