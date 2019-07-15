Unutmayacağız
Neler yaptılar şerefsiz Fetullah Gülen ve hain arkadaşları...? Bu eli kanlı katil sürüsü, milletimizi ve devletimizi teslim alıp, Haçlılara ve Siyonistlere Yahudilere teslim edeceklerdi. FETÖ mensubu bu alçaklar, hainler; 15 Temmuz gecesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, ailesiyle birlikte ele geçirip, öldürmek istediler...
Namuslarına emanet ettiğimiz silahlarla, TBMM'yi bombaladılar...
Aziz ve asil milletimizi, şehit ettiler...
Kendi milletine tank, helikopter, savaş uçaklarıyla saldırdılar. Terörle mücadelede omuz omuza savaştıkları polis arkadaşlarının karargahını, bilerek, isteyerek, planlayarak bombalayıp onları şehit ettiler. Bu ihanet gecesini, unutmayacağız ve unutturmayacağız inşallah... Hem bu şerefsizlere karşı canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayacağız...
Hem de kahpe FETÖ'cüleri ve ihanetlerini... İnşallah... Bu vesile ile; şehitlerimiz için Allah'a dua ediyorum.
Allah'ım; 15 Temmuz'da canlarını feda eden kardeşlerimizi, rahmetin ve merhametin ile karşıla, mekanlarını cennet eyle. Allah'ım; gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömür, şehitlerimizin ailelerine sabırlar ver...
ABD VE İSRAİL DEMEKTİR
FETÖ ile mücadeleyi;
Amerika'nın bir bölümü, CIA, FBI ve MOSSAD ile mücadele olarak algılamazsanız, bütün değerlendirmelerinizde yanılırsınız. Ülkemizde hepimizin kabul etmek zorunda olduğu yalın gerçek budur. Fetullah Gülen ve namussuz adamları, Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamıyor mu? 15 Temmuz ihanetinin içinde, gırtlağına kadar ABD, CIA, FBI, NATO, AVRUPA
BİRLİĞİ yer almadılar mı? Kahpe Fetullah Gülen ve namussuz sevenleri, sadece birer maşa idiler...
SEVENLER HAİNDİRLER
Etrafınızda hala bu alçağı, namussuzu ve adamlarını sevenler varsa; onlar da haindirler. Kalbinde bu katil sürüsü ve şerefsizlere, hala sevgi ve sempati besleyenler de katildirler. Bu iğrenç zombilerin ellerinde, asil ve aziz milletimizin kanı vardır. FETÖ mensupları ve sevenleri İslam ve Müslüman düşmanlarının emrindedirler. Bu nedenle, yeryüzündeki bütün Müslümanların düşmanıdırlar.
KİMLER BERABERDİ ?
O gece, kimler akıl ve gönül beraberliği içindeydiler...? O gece, FETÖ mensupları yalnız değillerdi...
Bazı mezhepçi ordu, emniyet, yargı, mülki idare mensupları da bu ihanetin içindeydiler... PKK ve sevicileri de bu kepazeliğin içindeydiler.... DHKP/C mensubu katiller ve onlara sevgi ve sempati besleyenler de ihanetin içindeydiler... Çok tuhaf ama...
Yukarıda saydıklarıma tamamen ters, milliyetçi ve hatta ülkücü kimliğiyle bilinen fakat MHP'den dışlanmış, kovulmuş olanların bazıları da darbe olsun istediler...
Kendilerine Atatürkçü diyen ama Atatürk ile zerre ilgisi olmayan bazıları da bu iğrençliğin içindeydiler... Çeşitli sebeplerle, Başkan Erdoğan'dan nefret eden ve bunu artık bir saplantı haline getirmiş, sağduyuyu artık tamamen kaybetmiş, sapkınlar da bu rezilliğin içindeydiler...
CHP BAŞKANI VE O GECE
Kadın-erkek, yaşlı-genç, çolukçocuk demeden, kendi milletini bombalayanlar... Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bakanları, Valileri, Emniyet Müdürlerini kovalayanlar, öldürmek isteyenler... TBMM'yi bombalayanlar...
Aynı anlarda İstanbul'da, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu, kuşattıkları havalimanından salıverdiler... Bu tuhaf gerçeği de asla unutmayacağız!
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