İsrail adlı terör örgütü
Siyonist Yahudilerin kanlı katillerinin terör örgütünün ismi İsrail'dir... Gazze'de bir açık hava hapishanesi oluşturdular. Hem de dünyanın gözü önünde... Dolayısı ile, Netanyahu başta olmak üzere, bütün idarecileri katildir ve terör suçlusudurlar... Şimdi de Anadolu Ajansı Gazze ofisini ve Türkiye'yi hedef aldılar... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha dünyaya haykırdı: "Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir." Anadolu Ajansı ve Gazze'li kardeşlerimiz için Allah'a dua ediyoruz..
HUZURUMUZU BOZMAK İSTİYORLAR
Aslında Siyonist Yahudiler, uzun süredir Türkiye Cumhuriyeti ile savaş halindedirler... Bağımsız Kürdistan bir maskedir. Asıl ve nihai hedef, Büyük İsrail devletidir. PKK/ PYD/YPG/ KCK de Kürtlerin değil, Siyonist Yahudilerin terör örgütleridir. Şehitlerimiz var...
Ramazan'a huzurla girmemizi istemiyor alçaklar...! Şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum. Başımız sağolsun... Yine evlere ateş düşürdünüz, canımızı yaktınız... Allah'ım; teröristlerin ve destekleyen herkesin canını yak..!
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