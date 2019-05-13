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Erkan Tan Erkan Tan
  • 13 Mayıs 2019, Pazartesi

Abdullah Gül'ün arpa boyu

DOĞU ve Güneydoğu'yu vaad edilmiş topraklar olarak ilan eden ve resmen Siyonist Yahudileri zevklendiren, Sezai Temelli'yi hatırlıyorsunuz değil mi...? Bu siyasetçi görünümlü terörist seviciye, söyleyecek tek sözü olmayan Davutoğlu ve Gül; oyların çalındığı seçimi iptal eden YSK'nın kararını yanlış buluyormuş.... Bu yorumlar, Bekir Tiryaki adlı sosyal medya kullanıcısına ait... Hukuksuzluğu, hırsızlığı, arsızlığı meslek edinip haksız yere mevki alanları YSK onayladığında mı yol alınmış olunacaktı...?! Yoksa yol almanın yolu, haklı olanın hakkını teslim etmekle mi olur? Bu soruları da Nilüfer Ömeroğlu adlı sosyal medya kullanıcısı sormuş...

ŞAİBELİ MAZBATALI VE TERÖRİSTLER
Şaibeli mazbatalı CHP İstanbul adayının, PKK'lıların da adayı olduğunu yazmış idim... Bu ifade, beyefendinin kanına dokunmuş... Şaibeli mazbatalının, şerefini ve haysiyetini hedef alan bir saldırı yapmışım.
Bu tespitim ile, kendisine ağır hakaret yapıldığını ileri sürmüş. Ve hakkımda dava açmış olduğunu sizlere duyurmuştum...
Şaibeli mazbatalıya ve sizlere hatırlatalım...
PKK mensubu eli kanlı katiller, seçimlerden önce seni açıkça desteklediler, kamera karşısında CHP'ye ve sana oy istediler...
Seçimin ardından kendileri ile partiniz CHP arasındaki işbirliğini, daha da ileriye taşımanız gerektiğini duyurdular. Bu görüntüler, hâlâ sosyal medyada duruyor. Hatta;
FETÖ mensubu yurt dışına kaçmış hainler de kamera karşısına geçtiler, partiniz CHP'ye ve sana oy istediler...
Seçimlerin yenilenmesi kararının ardından, daha geçen hafta, PKK'lı katil Duran Kalkan, sana "Biz ona oy verdik, bizi unutmasın" diyor ve ekliyor. "Ters şeylere girerse, geri almasını biliriz." PKK'lı terörist, katil, Bese Hozat, 23 Haziran seçimlerinde CHP'ye ve sana destek vereceklerini açıklıyor...
Demek bunlar, şerefinize ve haysiyetinize dokunuyor öyle mi...? O halde; neden eli kanlı katillerin sana destek vermesinin, şerefini lekelediğini herkesin önünde, haykırmıyorsun...?!

İŞLERİNE GELİRSE ÖVGÜ; YOKSA SÖVGÜ
Sanatçı, AK Parti'yi desteklerse yandaş; CHP'yi desteklerse çağdaş... Köylü, AK Parti'yi desteklerse çoban, yobaz, cahil; CHP'yi desteklerse milletin efendisi... Avukat, AK Parti'yi desteklerse, hukuk bilmez; CHP'yi desteklerse bilgin, aydın... İşte CHP ve malum zihniyetin sapkın ruh hali böyle...

NEDEN SALDIRIYORLAR...?
Ekonomimiz batmıyor, ekonomimize saldırıyorlar... Bu saldırıyı yapanların içimizdeki işbirlikçileri de ülkemiz batıyor yalanına, seni inandırmaya çalışıyorlar...
Suriye'de 10 yıldır savaşı sürdürülen, ABD/İsrail uydu devletine razı olmadığımız için... Akdeniz'de dünyanın 100 yılını şekillendirecek olan haklarımızdan vazgeçmediğimiz için... ABD/ İsrail ve Batı menşeli askeri sistemlere karşı yeni savunma sistemi aldığımız, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz için... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi ve devleti, emperyalist yamyamlara teslim etmediği ve bu yolda direndiği için, ekonomimiz saldırı altında.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ DÜŞMANLIĞI
Komünistler, PKK'lılar, FETÖ'cüler, CHP'liler, İslam ve Müslüman düşmanları, İP'li Meral'ciler, ezan sesinden iğrenenler ile beraber olan Saadetliler, tencere/ tavacılar, sanatçı geçinen Marksist beslemeler, MHP düşmanları, ABD ve AB emperyalistleri, Siyonist Yahudiler ve bağlı medyaları, ekonomik teröristler, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli düşmanlığında bir araya geldilerse; Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli ile beraberim... Peki ya iktidar ile ilgili eleştiriler...? Var tabii ki...! Güzel kardeşim karşıdakilerin derdi millet ve memleket olabilir mi...?!
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