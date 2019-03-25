Muhafazakar, ülkücü görünümlü bölücüler
Ülkücüyüm diyen ama İstanbul, Ankara, Mersin, Manisa, Isparta gibi bir çok şehirde, MHP ve AK parti kazanmasın diye ayan beyan HDP'yle aynı cephede olanlar...
AK Partinin gerçekleştirdiği devasa hizmetleri görmezden gelip, AK Parti mensubu idarecilerin, münferit, bireysel hata ve yanlışlarına kızarak "oy vermeyeceğim" diyenler...
Bu yazdıklarımın tümü, eğer 31 Mart gününe kadar gerçekleri fark edemezler ise, tarihimize bölücüler olarak kaydedilmiş olacaklar...
MUHALİF Mİ...? MİLLET DÜŞMANI MI...?
Rıza Nur anılarında; "Abdülhamid düşmanlığı gözlerimizi o kadar kör etmişti ki, Mekteb-i Tıbbiye'ye İngiliz bayrağı çekecek kadar alçalmıştık" ifadelerini kullanıyor.
Siyaseten muhalefet yapacağız derken... Vatan, millet, devlet, bayrak düşmanlığına savrulanlar, şimdi de karşımızdalar... İktidara karşı olacağız derken... Millet ve memleket düşmanları ile içeride işbirliği yapıyorlar.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Haçlıların asıl amacı, Türkleri Anadolu’dan söküp atmaktı 18 Mart 2019, Pazartesi Yeni Zelanda'da şehit olan kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Geride kalanlarına Allah'ım sabır ver... Yüce Allah'ım,...
- Hristiyanlara ve Yahudilere karşı laik değiller 11 Mart 2019, Pazartesi TÜRKİYE'DE kendisini laik olarak tanımlayanların ezici bir çoğunluğu, aslında, sadece İslam ve Müslümanlara karşı...
- Yalancı Soner Yalçın kimlerin odacısı...? 04 Mart 2019, Pazartesi SONER Yalçın ve OdaTV mensupları, panik ve korku ile titriyorlar. Gezi Olayları esnasında, polisler ve güvenlik...
- İP’liler teröristlere oy isteyecekler 25 Şubat 2019, Pazartesi MERAL Akşener ve ülkücü görünümlü adamları, içine PKK ile DHKP-C kaçmış CHP'nin, kucağına oturuverdiler. İstanbul'da,...
- Apo posteri, Kayı Boyu sancağı, altı ok 18 Şubat 2019, Pazartesi Şimdi; muhalefetin, ittifak gerçekleştireceğini ilan ettiği illerdeki miting meydanlarında, kimler yan yana gelecekler...
- Haçlıların asıl amacı, Türkleri Anadolu’dan söküp atmaktı
- Hristiyanlara ve Yahudilere karşı laik değiller
- Yalancı Soner Yalçın kimlerin odacısı...?
- İP’liler teröristlere oy isteyecekler
- Apo posteri, Kayı Boyu sancağı, altı ok
- Türkiye’de haçlıların ve siyonistlerin siyasi partileri var
- CHP, HDP ve Türkiye’deki solcular
- İşgal dahil her yol mübah
- CHP, teröristler için üzülüyor
- Kılıçdaroğlu’nu cehennemden kim kurtaracak...?