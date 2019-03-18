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Erkan Tan Erkan Tan
  • 18 Mart 2019, Pazartesi

Haçlıların asıl amacı, Türkleri Anadolu’dan söküp atmaktı

Yeni Zelanda'da şehit olan kardeşlerimiz için dua ediyoruz.
Geride kalanlarına Allah'ım sabır ver...
Yüce Allah'ım, Müslüman kardeşlerimizin intikamına bizleri memur et... Daha evvel de çeşitli defalar yazmış idim.
Yeni Zelanda'da yaşananlardan sonra, hatırlatmak şart oldu...
Siz, hiç Bizans'a söven Batılı gördünüz mü? Haçlı Seferleri'ni aşağılayan bir Batılı işittiniz mi?
Asla... Göremezsiniz...
Duyamazsınız... Çünkü; Batı dediğimiz bu topluluk, Haçlı Hristiyanlardan ve Siyonist Yahudilerden oluşur. Bunların varlık sebebi, Türk ve Müslüman düşmanlığıdır.
Haçlı seferlerinin arka planında da Türkleri Anadolu'dan söküp atmak vardır... Kudüs başta olmak üzere, Hristiyanların kutsal mekanlarını ele geçirmek bahanedir. Koca bir yalandır. Asıl hedefleri, Anadolu'daki Türkler ve Müslümanlardı... Konu ile ilgili tarihçilerden, merhume Prof. Dr. Işın Demirkent, bu konu hakkında dünyaca ünlü bir bilim kadınımızdı. Batılılar, yeryüzünün en iğrenç ve kanlı barbarlığının adı olan Haçlı Seferleri ile, hiç utanmazlar. Aleyhinde konuşmaz ve konuşturmazlar.
Tam aksine, Haçlı Seferleri Batı'nın genetik ortak paydasıdır. Akrabalık genidir.
Birbirleri ile itişir, kavga eder ve hatta savaşırlar...
Ama Türk ve Müslüman düşmanlığında bir ve beraberdirler.
Yani Zelanda'da, camide, 50 Müslümanı şehit eden kahpe teröristler... Kosova savaşını, Sultan Murat'ı şehit eden Sırplı dedelerinin ismini, Viyana kuşatmasının tarihini unutmamışlar. Saldırıda kullandıkları silahların üzerine yazmışlar. Ayasofya'dan minareleri sökeceğiz diyorlar.
Şimdi; meslektaşımız Ufuk Coşkun'un sorularını sizlerle paylaşmak istedim. Diyor ki Ufuk Coşkun; "Ben devletime ve MEB'e soruyorum; bu caninin tüfeğinin üzerinde yazılan isimleri, tarihleri, olayları ve muhtevasını bizim çocuklar biliyorlar mı? Bilmiyorlarsa neden?
Batı, bin yıldır hafızasını diri tutarken, biz neden böyle yapıyoruz? Neden bir eğitim politikamız yok?
Haçlı ve Siyonist topluluğun diğer adı Batı'da hal böyle iken... İçimizde yaşayanlar arasında da aklı, ruhu kalbi bizden olmayanlar, Haçlılarla beraber olanlar var. Maalesef ülkemizde böyle bir insan tipi var.
Memleketimizde; kendi dininden, diyanetinden, milletinden, milliyetinden, tarihinden, devletinden, geçmişinden, ecdadından, Osmanlı'dan nefret edenler var... Kemal Kılıçdaroğlu da işte böyle bir insan. Korkunç bir terör saldırısından sonra bile, Müslümanların da olanlarda sorumlulukları olduğunu söyleyebilmiştir...
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