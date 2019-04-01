Millet Beka’yı seçti
Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da kaybettireceğiz diyenler, bizzat Doğu'daki kardeşlerimiz tarafından tokatlanmışlardır.
Doğu'da kaybetmişler, Batı'da da kazanamamışlardır... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin söylemleri, bu seçime BEKA seçimi mührünü vurmuştur... Aslında sadece bu seçim değil, her seçim beka meselesidir...
Çünkü; düşmanlarımız, siyasi parti kurmuş ya da kiralamışlar, Türkiye'de seçimlere katılıyorlar. Bu seçimde de Cumhur İttifakı'nın karşısında, Evanjelist Hristiyanlara ve Siyonist Yahudilere, Emperyalist Yamyamlara, FETÖ mensuplarına hizmet eden siyasi partiler yer almıştır...
BATI MEDYASI YİNE SAHNEDEYDİ
Bu nedenle, Batı medyası, dün yine sahne aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde algı oluşturma peşindeydi... Reuters yine yaptı yapacağını... Türkiye'deki seçim haberini verirken, "Erdoğan'ın büyük şehirlerde kaybedeceği öngörülen yerel seçim" ifadesini kullandı. Hedefleri; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı güçsüzleştirmek, devirmektir. Hedefte Erdoğan'ın olması, Erdoğan'ın şahsı ile alakalı değildir. Erdoğan'ın güçlü ve özgür Türkiye'yi temsil etmesindendir, İslam dünyasının sesi olmasındandır.
SAVCI SAYAN VE AĞRI TARİH YAZDI
Ağrı'da Kürt kökenli kardeşlerimiz müthiş bir tercih yaptılar. Türkiye'de herkesin konuşmalarını, siyasi duruşunu ilgi ve takdirle takip ettiği Savcı Sayan, tarihi bir farkla kazandı.
Çok başarılı hizmetleri ile ayrıca Ağrılılar'ın kalbinde taht kuracağını bekliyorum...
HDP SİYASİ PARTİ MİDİR..?
HDP, aziz milletimizin kendisine verdiği şansı, imkanı tercih etmemiş; milletimizin vekilliğini değil, teröristlerin vekili olmayı tercih etmiştir... Bu seçimde, Kürt kökenli vatandaşlarımız, "HDP bizim temsilcimiz değildir" demişlerdir... Kayyumlar atandıktan sonra yapılan hizmetler ve sağlanan güvenlik, bölge insanımızın gerçek tercihlerini de ortaya çıkarttı... Zaten AK Parti, her zaman Kürt kökenli kardeşlerimizin en çok tercih ettiği parti idi... Aslında tam olarak hal şöyle özetlenebilir... Bu HDP; dağa çıkınca PKK'lı... Suriye sınırını geçince PYD/ YPG'li... Meclis'e girince HDP'li...
Maske düşünce bir gördük ki hepsi CHP'li...
ÇAKMA ÜLKÜCÜLER FETÖ/PKK İTTİFAKINDA BULUŞTULAR
Müslüman, dindar, Kürt kökenli kardeşlerimiz; vatana, millete, devlete sahip çıktılar...
Kindar, sözde Türk milliyetçileri ve sözde ülkücüler; FETÖ/PKK ittifakında buluştular...
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