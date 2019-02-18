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Erkan Tan Erkan Tan
  • 18 Şubat 2019, Pazartesi

Apo posteri, Kayı Boyu sancağı, altı ok

Şimdi; muhalefetin, ittifak gerçekleştireceğini ilan ettiği illerdeki miting meydanlarında, kimler yan yana gelecekler bir göz atalım.
Meral Akşener'in peşine takılan milliyetçi, ülkücü olduklarını iddia eden İP'li seçmenler... PKK/PYD/ YPG/KCK mensubu, terörist sevici, Mustafa Kemal'in askerlerine "İt sürüsü" diyen, HDP'li seçmenler... Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen, ulusalcı, laik, Türkiye Cumhuriyeti Devletini biz kurduk diyen, asker-sivil seçkinci CHP'li seçmenler... FETÖ mensubu şerefsizler de katılırlar... Yani; yolda görseler birbirlerini gırtlaklayacak insanlar bir ve beraberler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, çete dediği bu topluluğun işbirliği, zaten önceki seçimlerde de gerçekleşmişti. PKK/PYD/YPG/KCK mensubu Kandil'deki katiller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli karşısında beraber olun diye yırtınmışlardı ve hala da yırtınıyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan gitsin de gerisi önemli değil diyenler... Peki bir an için, bu topluluğun adaylarının belediye başkanı seçildiğini düşünelim. Hangi partinin programı uygulanacak...? Hangi kadroları tayin edecekler...? Belediye bürokratları, birbirleri ile uyum içinde çalışacaklar mı...?

ABD DÜŞMANIMIZDIR
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'nin, NATO müttefiklerinin Doğu'dan silah almasına seyirci kalamayacağını söyledi. Bu resmen Türkiye'ye yönelik açık bir tehdit. Yani diyorlar ki;
Rusya'dan S-400 alırsanız, size bedel ödetiriz. Her zaman söylediğim gibi, ABD stratejik ortağımız, müttefikimiz ve hatta dostumuz değildir. Aşağıda yazacağım teröristleri açıkça besleyen, destekleyen, koynunda saklayan ABD azılı bir düşmanımız değil midir...?

AMERİKAN ORDULARI FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, PKK/PYD/YPG
İşte konu bu kadar açık ve basit. Bu gözü dönmüş katillerin her birinin sahibi, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'dir.
Amerika ve İsrail, nereyi karıştırmak isterse, bu kiralık katiller oralarda ortaya çıkıveriyorlar. Herkes, aslında ne olduklarını çok iyi biliyor. DEAŞ, yeryüzünde hep İslam devletlerine ve Müslümanlara saldırıyor. İslam'ın ve Müslümanların düşmanları kim belli... Adı belli... Soyadı belli...
Haritadaki yerleri belli... Onlara mantar tabancası bile patlatmıyor...
Çünkü sahipleri kafirler... PKK/ YPG/PYD Haçlıların ve Siyonistlerin evlatlarıdırlar. DEAŞ ve bu kahpeler, yani PKK/YPG/PYD, yalandan savaşıyormuş gibi yapıyorlar, savaşıyormuş gibi görünüyorlar, ama aslında sevişiyorlar.

DEVLET ELİ VE EKONOMİ
Emperyalist yamyamların, kendi sömürü düzenlerini işletmek için kurdukları sistem, sadece kendi menfaatlerinin devamı içindir. Ekonomi içinde devlet eli ve müdahalesi şarttır. Bu alçaklar; ekonomistleri, medyaları, belli isimler adı altında verdikleri ödüller, filmleri, sanat dünyası, Müslüman ülkelerde yetiştirdikleri FETÖ vari sözde Müslüman örgütler ile devletlerin ekonomiye müdahalesini engellediler.
Aslında bu emperyalist yamyamların her birinin memleketlerinde, devlet destekleri ve müdahalesi apaçık vardır.
Piyasaları düzenleme, denetlemenin yanı sıra; gerektiğinde kooperatifler, üretici birlikleri, bankalar aracılığı ile bizzat işlere karışmak kesinlikle şarttır. Eğer devlete ait olmasalardı... Son aylarda, Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank tarafından, işadamları ve esnaf başta olmak üzere, toplumun her kesimine uzanan kredi ve destek dokunuşları mümkün olabilir miydi...? Milletimizin dileği ve duası; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, sebze meyve fiyatları konusundaki bu hamlelerini üretimin başka alanlarına da uzatabilmesidir.
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Haberler Yazarlar Erkan Tan Apo posteri, Kayı Boyu sancağı, altı ok
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