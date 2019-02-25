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Erkan Tan Erkan Tan
  • 25 Şubat 2019, Pazartesi

İP’liler teröristlere oy isteyecekler

MERAL Akşener ve ülkücü görünümlü adamları, içine PKK ile DHKP-C kaçmış CHP'nin, kucağına oturuverdiler. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da ve Zillet ittifakının seçime birlikte girdikleri her yerde, verilen her oy, teröristlerin siyasi parti görünümlü arkadaşlarına da gidecektir. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Tunç Soyer, Zeydan Karalar ve Zillet ittifakının diğer adayları, resmen HDP'nin de adaylarıdır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde durduğu gibi CHP, Kandil'deki eli kanlı katillerin zevk alacağı gibi yönetilmektedir. Doğal olarak; bu ittifakın seçime birlikte girdikleri her yerde, Belediye Meclis Üyeleri listelerinde PKK, DHKP-C sempatizanı yüzlerce isim yer almış durumdadır.
Meral Akşener ve ülkücü görünümlü adamları, resmen bölücü teröristler için, kapı kapı gezip oy isteyecekler.

SANDIKLA DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İSTİYORLAR
Silahla korunan vatan sandık ile ele geçirilmek isteniyor, yok edilmek isteniyor. Oyun belli... Oy ile vatanı zapt etmek istiyorlar. Bu sözler, yıllarını siyaset ile geçirmiş Şevki Yılmaz'a ait... Akit Tv'de katıldığı bir yayında söylemiş. Harika bir benzetme. OK'ların yerini OY'lar aldı. Düşman eskiden OK atardı. Şimdi OY atıyor.
Şeytani Üst Akıl ve Emperyalist Yamyamlar, içimizdeki işbirlikçi hainler aracılığı ile, siyasi parti görünümünde seçimlere katılıyor.
Sandıkta milleti yanıltmak için bir savaş var. Sosyal medyada ve geleneksel medyada, muazzam bir yalan bombardımanı var.

KATİLLER MEŞRU AMA MADURO DEĞİL
ABD'ye göre; gençleri korkunç işkenceler ile gözünü kırpmadan idam eden, Mısır'ın kanlı diktatörü Sisi, meşru oluyor. Kendi vatandaşını vahşice katledip, cesedini bile parçalayan Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman, meşru oluyor.
Ama, Venezuela'da milletinin seçtiği Maduro meşru olmuyor.
Emperyalist yamyamların, her milletten işbirlikçi hainleri var.
Venezuela'da, devletinin ve milletinin varlıklarını yağmalatmak istemeyen Maduro'yu yıkmaya çalışıyorlar.
İşbirlikçi hain, Guaido ile saldırıyorlar. Dolar dışında bir para ile ya da takas yöntemi ile petrol ticareti yapmaya kalkanlar... Ülkesinin ve milletinin kaynaklarını emperyalist yamyamlara peşkeş çekmeyenler... Ya terörist ilan ediliyor; ya da darbe ve işgal dahil, her yol denenerek bundan vazgeçmeleri sağlanıyor. Film hep aynı... Önce bir muhalif icat et. Sonra sokakları bu muhalifin taraftarları ile doldur. Yaktır, yıktır, yağmalat. Bu toplulukları nazik noktalara yönlendir.
Mevcut ve meşru iktidarın yanlıları ile karşı karşıya getirt. Kan aksın, iki taraf birbirleri ile savaşsın. Sonra çeşitli maskelere bürünmüş yöntemler ile yönetime el koy. Şu kepazeliğe bakar mısınız...?
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