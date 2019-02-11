Türkiye’de haçlıların ve siyonistlerin siyasi partileri var

BU seçimlere, Haçlı Hristiyanlar'ın ve Siyonist Yahudiler'in, Türkiye'deki siyasi partileri de giriyor. Bu nedenle, bu seçim ve her seçim, aslında bir beka meselesidir. Düşmanlarımıza hizmet eden içimizdeki hainler, 100 yıldır demokrasi adı altında kurdukları siyasi partiler ile seçimlere giriyorlar. Yani; isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi ama ruhları Batı'ya kul köle olmuş siyasi kuruluşlar.

Hedefleri, yerel seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zayıflatmak; genel seçimlerde de tümden yıkmak...

BAYGIN TÜRKİYE'Yİ GERİ İSTİYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında şer cephesi oluşturanlar... Bazı insanların kafasını karıştırıyorlar.

Onlara hatırlatmak ve sormak gerekiyor. Ne yaptı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partiden nefret edeceğiz...? Hızlı trenlerde seyahat ediyordunuz da bu imkanı ortadan mı kaldırdı?

Duble yollarda keyifle memleketlere gidiyordunuz da engel mi oldu? Ekmeği karne ile mi dağıttı? Hastenelerde sizleri rehin mi bıraktı? Uçaklar ile yolculuk yapıyordunuz da engelledi mi? İnancınıza müdahale mi etti? Yolunuzu mu yapmadı? Köprünüzü mü yapmadı? Gece yarılarında ilaç kuyruklarına mı dikti?

Memleketi Haçlı-Siyonist ittifakına peşkeş mi çekti?

Müslüman kardeşlerimiz bize muhtaç oldu da kapılarımızı mı kapattı? Daha çok soru var.

Ama yerimiz yok. Kirli ittifak, şer cephesinin tek amacı, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi seçtirmemek. Başka bir dertleri yok. Proje, hizmet, icraat, milletin derdi falan umurlarında bile değil.