İşgal dahil her yol mübah
Ülkesinin ve milletinin kaynaklarını emperyalist yamyamlara peşkeş çekmeyenler... Ya terörist ilan ediliyor; ya da darbe ve işgal dahil, her yol denenerek bundan vazgeçmeleri sağlanıyor. Petrol, faiz, dolar ile insanlığı sömüren emperyalist yamyamlar, Venezuela'ya saldırıyorlar...
Bu emperyalist yamyamlar, devletinin ve milletinin menfaatleri için direnen Maduro'ya, en sonunda suikast bile yapmışlardı... Venezuela ile yaşadıklarımız ne kadar da benziyor.... Venezuela, petrol ve faiz lobilerinin saldırısı altındadır.
Emperyalist yamyamlar, Venezuela'nın ulusal parasına, dış ticaretine de saldırdılar. Dünyada petrolün dolar ile satılması üzerine kurulmuş bir sistem var.
Buna itiraz edenler, yok ediliyor. CIA ve emrindeki güçler, Venezuela'ya diz çöktürtmek için, geçmişte bir çok sabotaj da gerçekleştirmişlerdi... Amaç belli değil mi...? Kargaşa, karışıklık, kaos, kriz...
Ardından, o ülkeye ve idarecilerine diz çöktürtmek...
AİLEDEN ÜLKÜCÜ DÜŞMANI TUNÇ SOYER
CHP ve HDP adına aday gösterilenlere, Meral Akşener ve ülkücü görünümlü adamları oy verebilecekler mi...? Örneğin, Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer, 12 Eylül darbe döneminde askeri savcı olarak görev yapan Albay Nurettin Soyer'in oğludur. Bu adam, özellikle ülkücülere, MHP mensuplarına yönelik, işkence ve idamlar ile anılan bir isimdir.
Tamam babası öyle ama oğlu aynı olmayabilir diye düşünebilirsiniz. Hemen anlatalım. Oğlu Tunç Soyer, HDP seviciliği ile meşhurdur. Şu anda sosyal medyada PKK/HDP seviciliği hakkındaki görüntüleri ve konuşmaları halen yayındadır. Yani babasının izinden aynen devam etmektedir.
MHP tabanından kopan, kendisine ülkücü/milliyetçi diyenlerin; PKK sevicisi, aileden ülkücü/milliyetçi düşmanı bu adama, nasıl oy vereceklerini bekleyip göreceğiz...
BÜYÜK İSRAİL HAYALİ DEVAM EDİYOR
ABD'nin yalanlarına inanmıyoruz. ABD, asla, bağımsız ve Müslüman hassasiyetler ile davranan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin dostu olmamıştır.
Müttefikimiz değildir. Stratejik ortak da değildir. Bütün bu kavramlar, yani; dost, müttefik, stratejik ortak tanımları... Bağımlı, güçsüz ve Müslüman hassasiyetler ile davranmayan Türkiye için geçerlidir.
ABD'li sahtekarların iğrenç hedefleri hala yürürlüktedir. ABD ve İsrail birlikte Büyük Yahudi Devleti kurmaya çalışmaktadır.
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