CHP, teröristler için üzülüyor
Aslında; Kandil'e de girmeyelim demektedir... Kalplerinden geçen aynen budur da...
Söyleyemiyorlar...
MERAL AKŞENER İÇİN YOLA DÜŞÜP HDP'Yİ DESTEKLEYENLER
İP Genel Başkanı Meral Akşener'in peşine takılanlar...
Kendilerine ülkücüyüz, milliyetçiyiz diyenler... Meral Akşener'e verdiğiniz her oy, terörist sevici Selahattin'e de gidecek... Çünkü yerel seçim için işbirliği yaptığınız CHP ile HDP, çok uzun zamandır aynı parti gibidirler. Bu gerçeği, zaten açıkça haykırmaktadırlar. CHP yönetiminin içine ve ruhuna, HDP, DHKP-C kaçmış haldedir. Dolayısı ile; Akşener ve İP için atılan her oy, (yerel seçim işbirliği nedeniyle) CHP içindeki HDP ve DHKP-C ruhlu adayların seçilmesine neden olacaktır. Kendisine "ülkücü, milliyetçi" diyen birisi, meydanlarda PKK ve DHKP-C seviciler ile birlikte miting yapacak...
YABANCI DEVLETTEN PARA ALAN YAYIN KURULUŞLARI
Daha önce de yazmıştım.
Şimdi bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Suriye için devletimizin planladığı harekat için yine düşmanlarımızın hizmetindeler.
Türkiye'de, yabancı bir devletin resmi kurumları tarafından, resmen finanse edilen yayın kuruluşları var... CIA, Türkiye'de gazetecilere, radyoculara ve televizyonculara yıllarca para dağıtmış... Çil, çil Amerikan dolarları ile demokrasi, özgürlükler, insan hakları, Türk ulusalcılığı yapmışlar...
Ülkemizde dolar dağıtan NED(Ulusal Demokrasi Fonu)... NED'in Türkiye'deki müttefiklerinden birisi, Bağımsız Gazetecilik Platformu...
Kurucu başkanı, Hasan Cemal olan, CIA irtibatlı bir platform...
Bunların değişik kolları ise;
P24 portalı, T24 haber sitesi ve K24 platformu... Yani; ABD kongresi tarafından kurulan, CIA tarafından yönlendirilen ve yönetilen, NED tarafından para verilen, insanları Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine kışkırtan kahpeler... Yani;
Soros'un çocukları...
FİKİRLER FARKLI, HAYALLER BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Fazıl Say'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmesi, Başkan'ın bu davete icabet etmesi, konserde sahneye davet edilmesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, sahnede sanatçıyı övmesi, hediye vermesi, sonuna kadar beklemesi, tamamı harikaydı.
Çok güzel oldu. Toplumda olumlu duygusal karşılığı olan bir etkinliktir.
Lütfen, bu güzel hareketlerin üzerinde tepinip de kirletmeyin.
Çok değerli yayıncı kardeşim Eren Kahraman, müthiş bir değerlendirme yapmış: Fikirleri farklı olsa da hayalleri Bağımsız Türkiye olan herkes aynı gemidedir. Bu güzel görüntülerin ardından; sanatçı görünümlü millet ve devlet düşmanlarının yaptıkları, hepten iğrenç göründü...
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