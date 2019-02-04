CHP, HDP ve Türkiye’deki solcular
Öyle ya...! Venezuela, solcu, hatta sosyalist sistem içindeki bir devlet... Çav Bella marşını haykıranlar... Che hayranı, sözde kapitalizm düşmanları... 6. Filo için kendini parçalayanlar... Emperyalist yamyam ABD, resmen darbe ve hatta işgal ediyor. Ama siz hiçbir şey olmuyormuş gibi duruyorsunuz...
Şimdi yazacağım satırları, İstanbul'dan Hasan ŞENSES isimli seyircimiz bu fakir'e iletmiş. "Tecrübelerimizle şahidiz... Türkiye'de solculuk ve devrimcilik asla işçiden, emekçiden, halkdan yana değildir. Büyük Şeytan ABD'ye uşaklıktan yanadır."
YAĞMALAMAK İSTİYOR
Büyük Şeytan ABD'ye göre; Venezuela halkının ezici bir çoğunluğu tarafından seçilmiş Maduro, meşru değilmiş... Aynı ABD'ye göre; kendi vatandaşını hunharca katleden, cesedini parçalara ayıran ve bütün bu iğrençliği de kabul eden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, meşru...
Mısır halkının seçtiği Mursi ve arkadaşlarını, hapishanelerde çürüten, darbecilerin kralı, Mısır diktatörü Sisi de meşru... Mesele meşruiyet değil yağmalamaktır. Venezuela; altın, petrol, doğal kaynaklar ve diğer zenginliklerini Batı'ya vermiyor, yağmalatmıyor diye saldırıya uğruyor. Savaş, işgal, iç savaş, suikastler, darbeler... Daha evvel defalarca gördüğümüz filmler... Ya bunlar ile teslim alıyorlar... Ya da o milletlere mensup gibi görünen, Batı uşağı, kukla yönetimler oluşturuyorlar.
Guaido gelirse; ABD, İsrail ve bütün o emperyalist yamyamlar, Venezuela'yı hep birlikte talan edecekler...
HDP'YE OY VERİP ÇALINDI DİYORLAR
Her evden HDP'ye bir oy diyecekler ve verecekler... Birlikte iyi salladık diyecekler...
Eli kanlı teröristlerin, siyasi parti görünümlü arkadaşları ile yine ittifak yapacaklar ve yine oy verecekler... Sonra da hain, yandaş, yalaka biz olacağız, bunları yapanlar ise vatansever...
İşte CHP ruh hali böyle... Haa bu arada...! Kendilerine ülkücü, milliyetçi diyen ve Meral Akşener'in İP'ine sarılanlar, Kandil'deki teröristler ile beraber seçime girecekler ve Kandil'in onayladığı isimlere oy verecekler.
ROGERS WATERS!
Pink Floyd'un solisti, bestecisi, Roger Waters... İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü dünyaya haykırmaya çalışıyor. Çekinmeyeceğini, susmayacağını, her şekilde ifade ediyor. Siyonist Yahudilerin yaptıklarını gündemde tutmaya çalışıyor. Dünyaca ünlü bu rock yıldızı, bütün bunları yaparken;
Metin Akpınar, Müjdat Gezen adlı sanatçı görünümlüler ve ülkemizdeki diğer sanatçı sıfatlılar neredeler diye sormayalım mı...?
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