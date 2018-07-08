ODTÜ’de ırzına geçilmiş zihinler
ODTÜ diploma merasiminde açılan bazı pankartları görünce, bu gerçeği bir kez daha hatırladık. Kendi milletinin tercihlerine, dolayısı ile milletin kendisine düşmanlar... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletimizin doğrudan verdiği oyları ile o görevdedir... Yoldan geçerken oraya oturmamıştır. Ona ve makamına yönelik her türlü söz ve davranış kendisine oy veren milyonlarca kişiye de gider... OTDÜ'de çirkin ve tamamen siyasi kamplara ait bu ve benzeri tavırlar, sloganlar, sözler, ırzına geçilmiş zihinleri gösteriyor... Bu insanlık dışı yaratıklardan malesef her üniversitede var. Ve bunlar; oralara yerleşmiş ya da yerleştirilmiş öğretim üyesi kimlikli kahpelerin de eseri...
İSLAM VE MÜSLÜMAN DÜŞMANLARI
Malum çevrelerin gazeteleri, radyoları, televizyonları, sosyal medya çöplüğü yine fokur fokur... Yeniden irtica hortluyor yalanı... Bütün dindar Müslümanları tacizci, tecavüzcü ilan etme çabaları...
Bu amaçla kaybolan çocuklara ve onlarla ilgili haberlere özel bir ilgi... Bu olaylar üzerinden, dindar Müslümanlar ve iktidar ile bağ kurma çabaları... Kuran kursları ve özellikle din eğitimi verilen kurumların öğrenci yurtlarındaki bütün olaylar... Tarikatlar, cemaatler, dindar Müslümanlar, muhafazakarların tamamı yine hedeftedir. Tabii ki işin içinde BATI yine en baş rollerde...
AK PARTİ'Lİ ŞEHİT SİYASETÇİLER İÇİN DİĞER PARTİLERİN İĞRENÇ SESSİZLİĞİ
Sırf AK Partili oldukları için katledilen şehitlerimiz için; CHP,HDP yani millet ittifakı mensuplarından bir başsağlığı, kınama, taziye, güçlü bir karşı duruş, duydunuz mu? Peki ya diğer partilerden?
Üstelik bu şerefsiz PKK'lı hainler, bir de açıkça cinayetlerini üstlendiklerini ilan ediyorlar... Türkiyede siyaset ile ilgiliilişkili, bütün partilerin, kurumların, kişilerin yeryüzünü ayağa kaldırmaları gerekmez miydi...?
Sadece kınama, açıklama, taziye de değil... Büyük bir miting, yürüyüş, v.s yapmaları gerekmez miydi..? Bu sadece hükümetin ve AK Partinin mi görevi...? Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mı acısı ve hassasiyeti...? İşte kamplaşma, kutuplaşma, toplumu germe, bölme işte tam da budur... Eli kanlı katillerin saldırdığı ve öldürdüğü sadece AK Partili siyasetçiler değildir.
Siyasetin tamamı saldırıya uğramıştır. Demokrasi, seçimler, özgürlükler, hukuk ve tabii ki bütün insanlık saldırıya uğramış ve öldürülmüştür.
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