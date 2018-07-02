Ahdimiz idi... Allah’ın emri ile seni başkan yaptık...
Çünkü sen; yerlisin... Millisin...
Bizdensin... Bizimlesin...
Bağımsız... Güçlenen... Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye Cumhuriyetini temsil ediyorsun...
Dinimize... Diyanetimize...
Milletimize... Milliyetimize...
Tarihimize... Osmanlıya...
Ümmete... Sahip çıkıyorsun...
ALMANYADAKİ FAŞİSTLERİN EVLATLARI VE KARDEŞLERİMİZ
Almanya'da diktatörlüğün zirvesi olduğunu daha evvel bu köşede sizlerle paylaşmıştım. Bir kez daha ispatladılar. Almanya'da Faşizm var.
Alman Devleti de resmen Faşist. Milli takımlarının Dünya Kupasındaki başarısızlıklarını takımdaki Türk kökenli oyunculara bağladılar. Bunun dışında, bir başka devletler hukuku kepazeliği daha yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmen iç işlerine karıştılar.
Ülkemizdeki seçimde açıkça taraf oldular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin kampanyasına katıldılar. Şimdi sorun şudur:
Almanya'da yaşayan kardeşlerimizin bu FAŞİST devletteki istikballeri ne olacak...? Hem onlardan, bu kepaze Alman devletine demokratik tepkiler vermelerini bekliyorum...
Hem de başlarına bir şey gelir mi acaba? diye korkuyorum. Alman devletinden artık her an, her kötülüğü bekliyorum...
SÜLEYMANCILAR
Süleymancılar, bu seçimde korkunç bir ikiyüzlülük ile gündemdeydiler. Son anda, içlerinden bir bölümü, önceden oy vereceklerini duyurdukları partiyi değil de İP ve Genel Başkanı Meral Akşener'i desteklediler.
Mesele, Süleymancılar diye bilinen bu topluluğun, kime oy verdiği değildir.
Mesele; şerefsiz FETÖ mensupları, bu adamlarında mı tarlasını sürdüler.? Bu adamların, üst düzey FETÖ mensupları ile parasal ilişkileri ve bağlantıları var mı? Kahpe ve namussuz Fetullah Gülen, bu adamlar üzerinden bir film, fırıldak mı çeviriyor?
CHP KİMLERİN PARTİSİ
Gezi olaylarında; yağmacıların, çapulcuların...
Terörle mücadelede;
PYD/YPG/PKK mensuplarının, yani teröristlerin... 15 Temmuz ihanetinden sonra; kahpe FETÖ mensuplarının... Devletin gizli sırları meselesinde; ifşa eden ve ardından yabancıların koynuna sığınan hainlerin... Yerli otomobil üretiminde; yabancıların, Almanların... Yargılanmakta olan FETÖ'cülerin tamamını, mağdur ve masum ilan eden bir CHP Genel Başkanı var.!!!
Vatana, millete, devlete ihanet eden PKK'lı teröristlere, "arkadaşlar" diyen... PKK'lı arkadaşları ve sevicileri HDP ile bir ve beraber olan bir CHP Genel Başkanı var... Amerika'ya, başta Suriye olmak üzere, bölge politikaları hakkında tek kelime eleştiri getirememiş bir CHP var...
YALANCI HÜSNÜ MAHALLİ
Gazeteci görünümlü ajan, kışkırtıcı... Esad adlı katil oğlu katilin Türkiye'deki sevicisi...
Bu adam da açıkça, seçimler ile ilgili kendisini takip eden okuyucularını, seyircilerini, kandırdığını ilan etmiş.
Yani bizzat kendisi, kendisi hakkında, kendi kendine yalancı olduğunu söylemiş. Hani bu fakir de hep diyordu ya...! Bu herif rezil, iğrenç bir yalancıdır...
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