Terör örgütü İsrail yine sahnede
Adı devlet olan terör örgütü İsrail'in elinde... Doğal olarak, bu katil İsrail'in bütün idarecileri de terörist... Ebru Özkan kız kardeşimizin başına gelenler, aslında korkunç bir terör hadisesidir. Uluslararası antlaşmalara, hukuk kurallarına, insan haklarına, velhasıl insani her şeye aykırı bir olay... Mescid-i Aksa'da Müslümanları öldüren, Filistinli kardeşlerimizin topraklarını işgal eden, Müslümanlara zulmeden İsrail devletinin idarecileri, dünyanın sinir uçları ile oynuyorlar. Siyonistler ve Haçlılar ittifak halinde Müslümanlara düşmanlık yapıyorlar. Birlikte ve derin bir işbirliği içindedirler. Aklı başında Hıristiyan ve Yahudiler yok mudur...? Vardır elbette... Ancak; ya ses çıkartamıyorlar. Ya da karşı koymaya onların da güçleri yetmiyor.
Dünyadaki Siyonist olmayan Yahudiler de bu terörist, katil İsrail'den nefret ediyorlar. Bu azgın ve acımasız zalimler, Siyonist Yahudiler, onları da ezmişler... Korkutmuşlar...
CHP'DE KAYBETMEYİ ONUR SAYIYORLAR
"Muharrem İnce defalarca seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu'na Onursal Genel Başkanlık teklif edebiliyor. Bunlar kaybetmeyi onur sayıyorlar." Bu cümleler Serap Cenik adlı kardeşimize ait. A haber televizyonundaki yayınımıza göndermiş. Bu fakir de ilave yapmaksızın sizler ile paylaşıyor. Çok komik ve etkileyici bir tespit değil mi...?
"Demokrasinin her rengini TBMM'ye soktuk" diyerek teröristleri meclise sokanlar... Ve bununla övünenler... Yani CHP'liler... Yemin merasiminde yaşananları bütün milletimiz gördü... Meclise sokmak için bilerek, isteyerek, planlayarak oy verdiğiniz yaratıklar, milli marş okunduktan sonra Genel Kurul'a girdiler...
SEÇİM İLE MİLLET NE DEDİ...?
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seni seviyoruz, güveniyoruz, devleti ve milleti idare görevini sana veriyoruz, sistemini kur... Ancak; gösterdiğin AK Parti Milletvekili adaylarını pek beğenmedik... Kabahat senin mi yoksa partideki arkadaşlarının mı bilmeyiz... Bizden söylemesi...
Bu arada; devlet dairelerinden aldığımız hizmetten ve devlet memurlarından memnun değiliz.
Özellikle yüksek bürokratlar senin vizyonuna, görev aşkına ve hızına ayak uyduramıyorlar. Bu konuda senden devrim niteliğinde icraatlar bekliyoruz
(Bu şikayetin ezelden beri var olduğunu iyi biliyorum. Bundan, Recep Tayyip Erdoğan'ın zaten kendisi de şikayetçi. Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arasındaki oy farkının, böyle bir anlamı da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasının son günlerinde, özellikle vurguladığı bürokratik oligarşi ve yeni devlet modeli tespit ve önerilerinin, seçmende önemli bir etkisi olduğunu görüyorum.) 2- MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye yönelik olarak:
CHP ve HDP'nin ortalarda bu kadar gezindiği bir ortamda sensiz millet ve devlet yönetimi olmaz... Bütün dünyanın Türkiye Cumhuriyetine saldırdığı böyle bir dönemde, sana baraj sorunu yaşatmayız, merak etme...
AK Parti ile gerçekleştirdiğin ittifakı; bayrak, devlet, millet ve ümmet için işbirliği olarak kabul ettik ve onaylıyoruz.
Devam ettiğiniz sürece, millet olarak sizi oylarımız ile destekleyeceğiz...
Bu fakir, şimdilik bu kadarını yazıyor.
Milletin ne dediği ile ilgili diğer tespitlerimizi, daha sonra paylaşacağız inşallah...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- ODTÜ’de ırzına geçilmiş zihinler 08 Temmuz 2018, Pazar BU memlekette; kendi dininden, diyanetinden, milletinden, milliyetinden, tarihinden, geçmişinden, ecdadından, Osmanlıdan...
- Ahdimiz idi... Allah’ın emri ile seni başkan yaptık... 02 Temmuz 2018, Pazartesi CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan... ALLAH'ın emri ve izni ile... Ahdimiz idi... Seni Başkan yaptık... Çünkü...
- CHP’lileri devlet değil, millet kovuyor 01 Temmuz 2018, Pazar TERÖRİST seviciler ile... DHKP-C ruhlular ile... İşbirliği ve gönül birliği yaparlarken... Sandıklarda bir ve beraber...
- Allah müslümanların dualarını kabul etti... 25 Haziran 2018, Pazartesi YÜCE Allah, dünyanın her yerindeki mazlum Müslüman kardeşlerimizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partisinin,...
- Gün bugündür... Ver mehteri... Titresin kalpleri... Alayına gider... 24 Haziran 2018, Pazar HAÇLI-SIYONIST ittifakının, ülkemizde yapılacak seçimde, açıkça bölücü teröristlerden taraf olan, Avrupa devletlerine...
- ODTÜ’de ırzına geçilmiş zihinler
- Ahdimiz idi... Allah’ın emri ile seni başkan yaptık...
- CHP’lileri devlet değil, millet kovuyor
- Allah müslümanların dualarını kabul etti...
- Gün bugündür... Ver mehteri... Titresin kalpleri... Alayına gider...
- Saadetliler, ezan sesinden tiksinenleri seçecekler
- CHP, Apo’cu mu? Atatürkçü mü?
- Fetö’cü kahpeler, ABD bayrağını öpüp Yunan askeri oldular
- Muharrem’i seçersen Selahattin de başkan olur
- Kadiköy’de ne var?