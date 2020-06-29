FARUK ERDEM
- @farukerdem
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: FARUK ERDEM'a mesaj göndermek istiyorsanız.
FE boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Maaş oyunu tazminat kazandırır
İş Kanunu'na göre, işveren işçinin ücretini kanun ve sözleşme hükümlerine göre hesap edip ödemezse işçi iş sözleşmesini bildirimsiz olarak fesh edebilir ve işverenden tazminat talep edebilir. Ayrıca işveren vergi ve sigorta primi kaybına sebebiyet verdiği için de devlet tarafından cezalandırılır.
Bunun için size elden ücret ödendiğini ispatlamanız gerekir. İspatlayamazsanız iş sözleşmenizi fesh edip tazminatınızı alamazsınız. Size en büyük zararı, ileride alacağınız emekli maaşınızın düşük olacak olmasıdır. Çünkü emekli aylığı adınıza yatan sigorta primlerinin miktarına göre bağlanmaktadır.
■ Orta ölçekli bir firmayız. İşçilerimizin yıllık izinlerini tam olarak kullandırıyoruz. Ayrıca özel durumlarda da idari izin veriyoruz. Ancak bazı işçiler için fazlaca mazeret izni talebi geliyor. Burada bir sınır var mıdır? Kemalettin SARI
Yasa gereği işçilerin kıdemlerine göre yıllık izinlerinin dışında ayrıca belli durumlarda mazeret izinleri de bulunuyor. İşçinin evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün ücretli izin hakkı vardır. Ayrıca yine işçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin hakları bulunmaktadır.
■ Eşim 2016 SSK girişli, 1978 doğumlu, 1450 gün primi var. Şu an her iki elinde rahatsızlık var ve ellerini kullanamıyor. İşe ihtiyacımız var, çalışması gerekiyor. Emekli olması için ne kadar engelli raporu veya iş göremezlik oranı gerekiyor? Yaşar UÇUM
Malulen emeklilik için yüzde 60 engelli raporu ve en az 1800 gün prim gerekiyor. İş göremezlik parası iş kazaları sonucu oluyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkeğe de dul maaşı 28 Haziran 2020, Pazar Bağ-Kur'lu olan erkek SSK'lı eşi vefat ederse eşinin de maaşını alabilir mi? İrfan TAŞDELEN Evet, ölüm maaşı ya...
- İstifa edenler tazminat alır mı? 27 Haziran 2020, Cumartesi ■ Bir firmada 4 seneden fazla süredir çalışmaktayım. İşten ayrılmak istedim fakat çıkışımı vermediler. İş sözleşmesini...
- Erken emekliliğe 5 formül 26 Haziran 2020, Cuma Çalışanlar en çok ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı da sunuyor...
- Bağ-Kur’luya SSK’dan emeklilik 25 Haziran 2020, Perşembe ■ Bağ-Kur kapsamında bir şirkette ortak görünüyorum. Ancak bu şekilde uzun süre prim ödemem gerektiği ve emekliliğin...
- 2 ayrı yerden prim kazandırır 24 Haziran 2020, Çarşamba ■ 2 ayrı işte çalışma imkanım oluyor. Her iki işveren de buna izin veriyor. Bu şekilde çalışarak daha çok prim...