FARUK ERDEM

COP31 için Antalya'daydım. Binlerce insan, sadece iklimin geleceğini konuşmak üzere bir araya gelmiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin geldiği noktaya da şahitlik ediyor. Türkiye, dünyanın en büyük diplomasi organizasyonlarından birine başarıyla ev sahipliği yapıyor. Üstelik bunu sadece toplantı salonlarıyla, görkemli binalarla ya da hazırlanan programlarla yapmıyor. Güvenliğinden ulaşımına, lojistiğinden konaklamasına, teknolojik altyapısından misafirperverliğine kadar her alanda güçlü bir organizasyon kabiliyeti ortaya koyuyor.

Ortada güçlü bir Türkiye fotoğrafı var. Üstelik bu fotoğrafı sadece biz görmüyoruz. Dünya da görüyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaşımdan sağlığa, turizmden savunma sanayisine kadar yapılan yatırımların böylesine büyük organizasyonlarda nasıl bir kapasiteye dönüştüğünü görmek mümkün. Bir zamanlar uluslararası toplantılarda kendisine yer arayan Türkiye, bugün dünyanın en önemli meselelerinin tartışıldığı buluşmalara ev sahipliği yapıyor.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar, bilim insanları, iş dünyasının temsilcileri ve gazeteciler buluşuyor. 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin taraf olduğu konferansa 102 lider ve 300'den fazla bakan katılıyor. Yaklaşık 100 bin kişilik bir katılım ölçeğinden söz ediliyor. Dünya medyasından 4 bin gazeteci Antalya'da. Ziyaretçi sayısı için beklenen rakam 1.5 milyon. Böylesine büyük bir organizasyonu gerçekleştirmek kolay değil. Devletin bütün kurumlarının uyum içinde çalıştığı, ciddi bir hazırlığın ve güçlü bir koordinasyonun hissedildiği bir organizasyon. Türkiye'nin son yıllarda kazandığı büyük organizasyon tecrübesi burada kendisini gösteriyor.



Bu başarı tesadüf değil. Güçlü bir devlet kapasitesinin, yetişmiş insan kaynağının ve uzun yıllara dayanan tecrübenin sonucu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son yıllarda uluslararası alanda üstlendiği rolü hepimiz görüyoruz. Bir tarafta bölgesel krizlerde yürütülen diplomasi... Diğer tarafta savaşların sona erdirilmesi için ortaya konulan girişimler... Enerjiden ulaşıma, ticaretten güvenliğe kadar uzanan uluslararası iş birlikleri... Şimdi de iklim diplomasisi.

EKONOMİK DÜZEN

COP31 sıradan bir uluslararası toplantı değil. Dünyanın geleceğini ilgilendiren en önemli meselelerden biri masada. İklim değişikliği... Kuraklık, seller, orman yangınları, gıda güvenliği, enerji dönüşümü ve temiz teknolojiler artık yalnızca çevre meselesi değil. Doğrudan ekonomiyi, ticareti, üretimi ve ülkelerin milli güvenliğini ilgilendiriyor. Bugün dünyada iklim politikaları üzerinden yeni bir ekonomik düzen kuruluyor. Karbon düzenlemeleri, yeşil enerji yatırımları, sürdürülebilir üretim ve yeni finansman modelleri ülkelerin rekabet gücünü belirliyor. Dolayısıyla geleceğin ekonomisinin nasıl şekilleneceği de Antalya'da tartışılıyor. Türkiye bu kez ev sahibi ve COP Başkanı olarak sürecin merkezinde. Türkiye'nin hedefi, ülkelerin yalnızca taahhütlerde bulunduğu değil, somut adımlar üzerinde uzlaştığı bir konferansa öncülük etmek. Bu da Türkiye'nin diplomatik ağırlığını artıracak önemli bir fırsat.

PİYASA CANLANDI

Bu zirvenin bir de ekonomik boyutu var. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar Antalya'da konaklıyor, hizmet alıyor, alışveriş yapıyor.Otellerden restoranlara, ulaşım sektöründen organizasyon şirketlerine kadar geniş bir ekonomik hareketlilik oluşuyor. Ancak asıl kazanç bunun da ötesinde. Türkiye'nin tanıtımı... Antalya'nın uluslararası marka değerinin yükselmesi... Türk turizminin kongre ve diplomasi turizmindeki gücünün ortaya konulması... Bunların ekonomik karşılığı yalnızca bugünün gelirleriyle ölçülemez. Uzun vadeli yatırımlara, turizme ve uluslararası iş birliklerine uzanan etkileri olacaktır.

FARKIMIZ ORTADA

Yıllardır Türkiye'de ve dünyada çok sayıda uluslararası organizasyonu takip ettim. Büyük toplantıların yalnızca sahnede görünen kısmıyla değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Asıl başarı çoğu zaman perde arkasındadır. Güvenlikte, ulaşımda, koordinasyonda, binlerce insanın aynı anda sorunsuz biçimde hareket edebilmesini sağlayan görünmeyen emektedir. Antalya'da gördüğüm tablo bana bunu bir kez daha hatırlattı.

Bu büyük organizasyonda görev yapan güvenlik personelinden teknik ekiplere, kamu görevlilerinden organizasyon çalışanlarına kadar herkes önemli bir sorumluluk üstleniyor. İsimsiz binlerce kahraman sahada...



Hepsinin emeği kıymetli.

Türkiye'nin böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapabilmesi elbette gurur verici. Ama daha önemlisi şu:

Türkiye artık küresel meselelerin konuşulduğu toplantılarda yalnızca söz alan değil, sözü dinlenen, gündem oluşturan ve çözüm arayışlarına öncülük eden bir ülke halinde. Antalya'dan ayrılırken zihnimde kalan tablo çok netti.

Güçlü liderlik Güçlü altyapı.

Güçlü organizasyon.

Güçlü diplomasi.

Ve bütün bunları aynı anda yönetebilen bir Türkiye.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık vurguladığı daha etkin, daha güçlü ve uluslararası alanda daha fazla söz sahibi olan Türkiye hedefinin sahadaki karşılıklarından birini Antalya'da görmek mümkün. Kısacası Antalya'da yalnızca bir iklim zirvesi düzenlenmiyor. Dünyanın gözü önünde Türkiye'nin organizasyon ve diplomasi kapasitesi de sergileniyor. Ve bu tablo gurur veriyor.