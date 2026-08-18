FARUK ERDEM

Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralarken huzur ve güven ortamı özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kalkınmanın da merkezi yaptı.

Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaşılırken, terörün bitmesi ile hem Türkiye hem bölgemiz nefes aldı. Bir dönem terörle anılan, insanların göç ettiği Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik haritası da değişiyor.

Bölgede enerjiden ticarete, sanayiden turizme, tarımdan ulaşıma kadar her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. 2002 yılından bu yana AK Parti hükümetlerinin bölgede gerçekleştirdiği yatırımlar son dönemde artarken göç rakamları azalıyor, turizm hareketliliği ile bölge canlanıyor.

Terörün on yıllar boyunca baskıladığı ekonomik potansiyel yeniden açığa çıkmaya başladı.

Güneydoğu'da yatırımcı fabrika kuracak arsa arıyor.

Dağlarda petrol çıkarılıyor, ovalarda milyonlarca dekar arazi sulanıyor, OSB'lerde yüz binlerce kişi çalışıyor, bölgeye turist yağıyor.

İHRACAT REKORU

2002'de 689 milyon dolar ihracat yapan bölge, bugün 13 milyar doların üzerine çıktı. 2025 yılında 881 firma ilk kez ihracat yaptı. Bölge ulaşımda çağ atladı. 288 kilometrelik bölünmüş yol ağı 2.700 kilometreyi geçti. Şimdi bunun üzerine yaklaşık 500 milyar liralık yeni GAP hamlesi geliyor.

Terörün bitmesiyle milyonlarca vatandaş geleceğe daha umutla bakmaya başladı.

HER İLDE DEĞİŞİM

Bölgedeki değişimi tek tek örnekler de gösteriyor:

Şanlıurfa'da sanayi istihdamı 2008'de yaklaşık 2.500 kişiyken 2025'te 35 binin üzerine çıktı. Diyarbakır OSB'de 2018'de 183 işletme ve 6.600 çalışan varken bugün yaklaşık 350 fabrika ve 22-23 bin çalışan bulunuyor. Mardin'de ise yeni sanayi alanındaki yalnız 15-20 fabrika yeri için 300'den fazla yatırım talebi oluştu.

ENERJİ BÖLGENİN YENİ SEMBOLÜ

Değişimin en sembolik noktası Şırnak-Gabar.

Bir zamanlar terörün kol gezdiği dağlar şimdi enerji üretimimizin merkezi haline geldi.

2024'te günlük yaklaşık 45 bin varil düzeyindeki petrol üretimi 2025'te 80 bin varilin üzerine, Ağustos 2026'da ise 83.300 varile ulaştı. Yaklaşık iki yılda üretim yüzde 85 arttı.

Gabar'da 3.500'den fazla kişi istihdam ediliyor.

Petrolün cari açığın azaltılmasına yıllık katkısı yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde hesaplanıyor.

TARIM YENİDEN CANLANDI

GAP'ın klasik tarım hikâyesi de devam ediyor ama artık sanayiyle bütünleşiyor. 2024 sonu itibarıyla: 675.250 hektar, yani 6 milyon 752 bin 500 dekar arazi sulamaya açılmış durumda.

Sulama hedefinin yüzde 60,8'i tamamlandı. Ayrıca yaklaşık 93 bin hektarlık alanı sulayacak şebekelerin inşaatı sürüyor.

TURİST YAĞIYOR

Bir dönem gidilmeye korkulan bölgeler son yıllardaki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye süreci ile turizm patlaması yaşamaya başladı. Sadece Diyarbakır'a gelen turist sayısı bir yılda 500 bin kişi artarak 1,1 milyondan 1,6 milyona ulaştı. 2026 hedefi ise 2 milyon turist.

Mardin'e yaklaşık 1 milyon konaklamalı olmak üzere 3 milyonun üzerinde günübirlik ziyaretçi geliyor.

Şanlıurfa ve Göbeklitepe 1 milyona yakın ziyaretçi alıyor.

TOPRAĞA SAHİP ÇIKILIYOR

Bölgedeki sosyoekonomik gelişmenin göstergelerinden birisi de göç sayıları. Terör yüzünden topraklarını bırakan bölge insanı artık göç etmiyor. Hatta gidenler geri dönüyor. GAP bölgesinin net göçü 2002'de 209.890 kişi iken son dönemde bu sayı 45.939 kişiye düştü. Bölgenin net göç verme miktarı yaklaşık yüzde 78 azaldı.

Üstelik GAP Bölgesi'nin nüfusu 9,49 milyona ulaştı ve nüfusun yüzde 49,8'i 25 yaşın altında. Bu genç nüfus yeni sanayi yatırımları açısından çok büyük iş gücü potansiyeli demek.

YATIRIM DALGASI

Bütün bunların üzerine ikinci bir büyük yatırım dalgası geliyor. 2024-2028 GAP Eylem Planı'na göre 198 yeni proje ve 496,2 milyar TL'lik bir yatırım kaynağı öngörülüyor.

Bunun 317,9 milyar TL'si 93 öncelikli dönüşüm projesine ayrılıyor.

Ayrıca 2028'e kadar iki büyük ölçekli özel sektör yatırımı ve Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında 36 yeni yatırımın bölgeye kazandırılması planlanıyor.

TİCARET BÜYÜYOR

2025 verileri Güneydoğu'nun yalnız klasik ticarette değil, e-ticarette de büyüdüğünü gösteriyor. Örneğin:

Gaziantep'te 44,3 milyar TL e-ticaret hacmi varken Diyarbakır 19,5 milyar TL, Mardin 9,2 milyar TL'lik e-ticaret hacmine ulaşmış durumda.

HUZUR GELDİ

Bölgenin ekonomik potansiyeli giderek artarken terörün bitmesiyle birlikte şehirlerde sosyal hayat da canlandı. Şehirlere yatırımlar artıp modern yapılara kavuşurken, başta gençler olmak üzere bölge insanı daha umutlu ve daha huzurlu hale gelmiş durumda.

Türkiye 50 yıllık terör belasından kurtuluyor. Terörün ortadan kalkmasıyla birlikte özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde her alanda yapılan kalkınma hamleleri arttı, huzur hâkim oldu...



İHRACAT KATLANDI

Bölge ihracatı 20 kat arttı.

689 milyon dolardan 13.7 milyar dolara çıktı.

2025'de yeni 881 firma ihracat yaptı.



SANAYİ İŞ AŞ KAPISI



Bölgede 20 yeni OSB kuruldu.

570 bin yeni istihdam sağlandı. Bunun 360 bini OSB'lerde çalışıyor.



ENERJİNİN YENİ MERKEZİ



Gabar'da 2024'te günde 45 bin varil petrol üretildi.

Üretim 2025'de 80 bin varile 2026'da ise 83 bin varile ulaştı.

Hedef günde 100 bin varil üretim.

Üretim 2 yılda yüzde 85 arttı.

Sadece Gabar'da 3 bin 500'den fazla kişi çalışıyor.



ULAŞIMDA ÇAĞ ATLANDI



Bölgede 2002'de 288 km olan bölünmüş yol 2.728 km'ye çıktı.

2.440 km yol yapılırken artış 9.5 katı buldu.



YENİ YATIRIM GELİYOR



Yeni GAP yatırımı 496.2 milyar TL'yi buluyor.

İlave istihdam 500 bin kişiyi geçecek.



GÖÇ DURDU



Bölgeden göç edenlerin sayısı 209 bini geçiyordu.

Bu sayı 45 bine kadar düştü.

Nüfus artarken bunun yüzde 49'unu 25 altı gençler oluşturdu.



TARIM ALANLARI BÜYÜDÜ



Bölgede tarım alanları 2024 sonu itibarıyla, 675 bin 250 hektara ulaştı.

Sulama hedefinin yüzde 60.8'i tamamlandı.



TURİZM PATLAMASI



Bölgede otel yatırımları arttı.

Diyarbakır'da 2 milyon, Şanlıurfa'da 1 milyon Mardin'de 4 milyon turist hedefine yaklaşıldı.

Son bir yılda turist sayısı yüzde 50'ye yakın arttı.