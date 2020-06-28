FARUK ERDEM
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Erkeğe de dul maaşı
Evet, ölüm maaşı ya da dul maaşı sadece kadınlara değil, erkeklere de ödeniyor.
Abim vefat ettikten sonra abimden dolayı anneme maaş bağlandı. Annem vefat ettikten sonra maaş babama devroldu. Babam da vefat edeli 7 ay oldu. Babamdan kalan maaşını alabilir miyim? Eşimden ayrıldım.
Babanızın maaşı varsa ve sizin geliriniz yoksa maaş alırsınız. Ama abinizin maaşını alamazsınız.
İş sözleşmeleri hazırlanırken nelere dikkat etmek gerekir? Bu sözleşmelerde yazan her madde geçerli midir? Örneğin, "Fazla çalışmalar için ayrıca ücret ödenmeyecektir" şeklinde bir madde konulabilir mi? (İSMİ SAKLI)
Kanuna aykırı hükümler içeren sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir. Sözleşmeye 'fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir', 'tazminat ödenmeyecektir' şeklinde hükümler konulması halinde, yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır. Bu hükümlere göre yapılan işlemler de geçersiz olacaktır.
Hâlâ devlette çalışmakta olan bir öğretmenim. 2006 yılında eşimden boşandım. 2008'de babam vefat etti.
Babam da Emekli Sandığı'ndan emekliydi. Ben de Emekli Sandığı'na bağlıyım. Babamdan maaş alabilir miyim? S.B.
Yetim kız çocuğunun memur olarak emekli aylığı varsa veya memur olarak çalışıyorsa vefat eden anne veya babasından dolayı yetim aylığı alamaz.
Yetim aylığı alabilmesi için memur olarak çalışmıyor olması, memur olarak emekli aylığının olmaması ve bekar olması gerekir. Yetim kız çocuğu, işçi veya esnaf olarak çalışıyorsa, veya işçi veya esnaf olarak emekli aylığı alıyorsa, bekar olması halinde vefat eden memur anne veya babasından yetim aylığı alabilir.
1971 doğumluyum. 1990 yılında 5 ay vergi mükellefiyetim var esnaflıktan.
1995 yılında tarım işine başladım, oda kaydım mevcut. 1998 Haziran ayında askere gittim, 18 ay. 2004 yılında sigorta girişim var, halen sigortalı olarak çalışıyorum. Benim durumum ne olur? Ali İhsan BAŞARAN
Daha önce hiç Bağ-Kur veya sigorta kaydınız yok ise geriye doğru tescil yapılmıyor. Bu yüzden 2004 girişinize göre 60 yaşında ve 7000 gün primle emekli olursunuz.
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