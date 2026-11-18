THE Economist, geleneksel hale gelen gelecek yıl kapağını yayımladı. "The World Ahead 2027" yani "2027'de Dünya" başlığını taşıyan kapakta çarpıcı mesajlar var. Tanklar, füzeler, savaş uçakları, yanan ormanlar, ekonomik krizleri çağrıştıran grafikler, yapay zekâ ve dünya liderleri... Hepsi aynı resmin içinde. Aslında bu kapak yalnızca 2027 yılında neler yaşanabileceğini değil, dünyanın nasıl bir kırılmanın eşiğinde olduğunu da gösteriyor. Bir tarafta çatışmalar, diğer tarafta ekonomik belirsizlikler... Bir yanda enerji ve gıda krizleri, diğer yanda teknoloji savaşları...

Şunu en baştan söyleyelim. Dünya sadece ekonomik bir krizden geçmiyor. Küresel güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Böyle dönemlerde ekonomik güç kadar siyasi istikrar ve yönetimde süreklilik de önem kazanıyor.

BATI GÜÇ KAYBETTİ

Artık savaşlar yalnızca cephelerde yaşanmıyor. Bir bölgede patlayan bomba binlerce kilometre uzaktaki petrol fiyatını yükseltiyor. Enerji maliyetleri üretimi, taşımacılığı ve gıda fiyatlarını etkiliyor. Sonunda dünyanın başka bir köşesinde yaşayan ailenin mutfağına kadar uzanıyor. Üstelik küresel borç yükü büyürken finans piyasaları yeni kırılganlıklarla karşı karşıya. Yapay zekâdaki gelişmeler bile yeni ekonomik riskler getiriyor. Kısacası dünya, birbirini besleyen krizlerin yaşandığı yeni bir döneme giriyor. Bu noktada kendi iç dinamiklerini kontrol etmekte zorlanan Batı küresel ağırlığını giderek kaybediyor.



TÜRKİYE FARKI

İşte tam da bu noktada Türkiye'nin ortaya koyduğu performansa bakmak gerekiyor. Bütün bu küresel belirsizliklere rağmen Türkiye büyümesini, gelişimini sürdürüyor. Ateş çemberinin içerisinde bir güven ve istikrar adası olarak parlıyor. Mekke Anlaşması gibi iş birlikleri ile bölgesel ve küresel liderliğini güçlendiriyor. Savunma sanayisinde geliştirilen yerli sistemler, enerji yatırımları, ulaşım altyapısı ve yeni ticaret koridorları...

Son olarak, dünyanın övgüyle bahsettiği COP31 ile Türkiye küresel diplomasinin de önemli merkezlerinden biri oldu. 100'den fazla lider, 100 bini geçen katılımcı ile rekorlar kırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bu projeler, yatırımlar Türkiye'nin ekonomik ve stratejik kapasitesini genişletti. Türkiye artık küresel ölçekte oyun kurucu bir aktör olarak öne çıkıyor. Burada önemli bir mesele var. Kazanımların elde edilmesi kadar korunması ve daha ileriye taşınması da önemli.

ERDOĞAN'IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün üniversiteli gençlerle buluşmasında yaptığı konuşma tam da bu noktada dikkat çekiciydi. Türkiye'nin son çeyrek asırdaki dönüşümünü anlatırken şu sözleri kullandı: "Hiçbir zaman emeksiz, zahmetsiz kazanımlar elde etmedik." Bu sözler yalnızca geçmişte verilen mücadeleyi değil, geleceğe ilişkin hedefleri de anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yeni nesillerle birlikte gerçekleştirileceğini vurguladı. Şu sözleri ile de aslında dünyanın geldiği noktayı özetledi: "Tarih sahnesinde çok güçlü biçimde yer aldığımız bir sürece adım atıyoruz. Bugün dünyada artık ülkemiz konuşuluyor. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri duyuluyor." Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin devamı, elde edilen kazanımların güçlendirilmesi ve uzun vadeli projelerin tamamlanması açısından hayati önem taşıyor.

YENİ DÜNYANIN ŞİFRELERİ

The Economist'in kapağına yeniden dönersek, verilen mesajlarda ABD'deki siyasi belirsizlikler ve küresel güç mücadelesi dikkat çekiyor. Amerika'da Trump sonrası dönem tartışılırken Avrupa ekonomik ve siyasi sorunlarla karşı karşıya. Türkiye ise Karadeniz'den Akdeniz'e, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya uzanan kritik bir coğrafyanın merkezinde bulunuyor. Bu avantajı daha fazla üretime, ihracata, teknolojiye ve vatandaşın refahına dönüştürecek kapasite de mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi tecrübesi ve liderliğinin devamı, Türkiye'nin elde ettiği kazanımları daha da güçlendirecektir. Çünkü önümüzdeki dönemin temel meselesi yalnızca yeni projeler geliştirmek değil, mevcut kazanımları geleceğe taşımak.

Unutmayalım... Dünya yeniden şekillenirken asıl mesele yalnızca masada bulunmak değil. Türkiye'nin elde ettiği kazanımları korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere daha sağlam bir ülke bırakmak.