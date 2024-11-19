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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 19 Kasım 2024

19 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Herhangi bir sağlık sorunu yaşamış olan Koç'lar hızla toparlanarak kendilerini daha canlı ve heyecanlı hissedebilirler.

BOĞA
Aşkta huzuru yakalamak sizde derin duygusal hisler uyandırabilir.
Hayatınızın yapılandığı ve iyileştiğini derinden hissedebilirsiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda paylaşımların yükseleceği bugünlerde kendiniz açısından olumlu sonuçlar görebileceksiniz. Yeni bir ilişkiye hazırsınız.

YENGEÇ
Sosyal açıdan kendinizi fark ettirebileceksiniz.
Özgüveninizin yükseldiği bugünlerde etrafınıza insanlar doğal olarak çekilecektir.

ASLAN
Partnerinize gösterdiğiniz ilgi neticesinde aldığınız karşılığın aynı olduğunu görmek sizi mutlu edebilir. Koşturmacalı işlerinize uyum sağlayabileceksiniz.

BAŞAK
Son zamanlarda iş konularında hevesli oluşunuz sizinle çalışan diğer kişilerin de enerjisinin yükselmesine neden oluyor.
Bereketiniz artacak.

TERAZİ
Hem partnerinizin daha yoğun sevgisini kazanabilir hem de ikili ilişkilerdeki anlaşmazlıkları çözebilirsiniz. Kendi fırsatlarınızı yaratabileceksiniz.

AKREP
Doğallığınızın ışıldadığı bir dönemden geçiyorsunuz.Burada kilit nokta partnerinizi aşırı mutlu etmek için yapmacıklı bir çaba göstermemek olacak.

YAY
Sağlığınızda gözle görülür bir iyileşme söz konusu olabilir.
Sosyallik açısından toplulukları sevseniz de bugün topluluklar içerisinde çok rahat edemeyebilirsiniz.

OĞLAK
Bekar olan Oğlak'lar bugünlerde flört şansınız oldukça artacak. Kişiler arasından en hayırlısını seçmek ise yoğun olan sezgilerinize kalabilir.

KOVA
Romantik paylaşımlarınızın arttığı bir döneme girebilirsiniz. Aşk açısından önemli duygular yeşertebilir ve kendinizi verimli görebilirsiniz.

BALIK
Aşk hayatınızda bir çok konuda verimli atılımlar yapabilirsiniz. Ayrıca hareket gerektiren aktivitelerinizi gerçekleştirmek için de uygun bir gündesiniz.

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