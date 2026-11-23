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Siirt'te otomobil tıra çarptı: Sinan Karabulut hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2026 12:10

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Kurtalan-Batman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde otomobil ile tır çarpıştı. Sinan Karabulut yönetimindeki otomobilin Ahmet D. idaresindeki tıra çarpması sonucu sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sinan Karabulut hayatını kaybetti. A.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.



Kaza, Kurtalan-Batman kara yolu Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan Karabulut'un (31) kullandığı 61 KJ 343 plakalı otomobil, Ahmet D. idaresindeki 72 ACS 550 plakalı tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sinan Karabulut ile araçta bulunan A.Y., A.S. ve H.K. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Sinan Karabulut, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. A.Y.'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.



Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

