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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 20 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

20 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda olumlu katkısı olacak haberler alabilirsiniz.
Kendinizi ön plana koymak yerine partnerinizi de dinlemenizde fayda var.

BOĞA
Duygusal konularda kendinizi yerinde ifade edebileceksiniz.
Partnerinizin sizin iletişim yetenekleriniz, anlamlı iltifatlarınız ile ayakları yerden kesilebilir.

İKİZLER
Son zamanlarda ikili ilişkilerde şansın sizden yana olması size diğer alanlarda da hareket edebilmek için oldumlu fırsatlar sunacak.

YENGEÇ
Bazı büyük değişimler hayatınıza daha iyilerinin davet edilmesi için yer açacaktır.
İç motivasyon ve desteğinizi arttırabileceğiniz bir dönemdesiniz.

ASLAN
Bu aralar sosyal ortamlarda da sözlerinizin dinlendiği ve çevrenizin sevgisini gördüğünüz bir dönemden geçmektesiniz.

BAŞAK
Ağırlıklı olarak onun görüşleri üzerinden ilerleyeceğiniz bir gün içerisinde olursanız daha sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

TERAZİ
Son zamanlarda bazı konularda kusur olarak gördüğünüz kendinize yüklendiğiniz noktaları çözümleyebilirsiniz. sakin kalmakta fayda var.

AKREP
Karamsar olmamanız gerektiğini anlamanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz. Dinlenilmek ve sevilmek kilit noktanız olacak.

YAY
Bilhassa aşk hayatınızda gördüğünüz sonuçların umduğunuzdan iyi olması keyfinize keyif katabilir.
Mutluluğunuz artabilir, huzurunuz çoğalabilir.

OĞLAK
Kendinizi daha olumlu göreceğiniz ancak anılarınızı da bırakamayacağınız bir dönemdesiniz.
Doğru kararı almak için mantığınızın sesine kulak verin.

KOVA
Hayatınızdaki bazı değişimler adeta yıkım gibi gelip sizi şaşırtsa hatta gergin hissettirse bile arkasındaki yüksek hayrı görmeye çalışın.

BALIK
Partnerinizle güzel paylaşımlar yapabilecek ve romantizmi derinden hissedebileceksiniz.
Duygusal açıdan kendinizi melankolik hissedebilir, geçmiş anılara takılabilirsiniz.

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