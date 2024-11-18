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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 18 Kasım 2024

18 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Arkadaşlık ilişkilerinde motive eden kişi rolünü üstlenebilirsiniz.
Başkalarını motive ederken kendi yapabilirliklerinizi de keşfedebilirsiniz.

BOĞA
Son zamanlarda aşk hayatınızda aşırı hassasiyet göstermediğinizden emin olmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz.

İKİZLER
Hayatınızı yönlendirirken sezgilerinizi de işin içine katmalı ve mantığınızla da hareket etmelisiniz. Sadece mantık sizi mutsuz edebilir.

YENGEÇ
Bugünlerde özellikle uzun süredir bir ilişki sürdüren Yengeç'ler ilişkilerinin iyi yönde ilerlediğini görerek kendilerini daha rahat hissedebilirler.

ASLAN
Kendinizi iş konusunda verimli hissedebilirsiniz hatta elinizin bereketi artabilir.
Partnerinizin söylediklerini yanlış anlayabilirsiniz.

BAŞAK
Bir partnere duyulan sevgi size yeniden mutluluğu hissettirebilir. Ayrıca eski bir partnerin de dönüşü bugünlerde söz konusu olarak sizi şaşırtabilir.

TERAZİ
Kendinizi verimli ifade edebilmek ve çevrenizdeki laf kalabalığının gözle görülür azalması size ruhsal enerji ve yoğun huzur verecek.

AKREP
Aşk hayatınızda kendinizi iyi ifade edebilmenin güzelliğini göreceksiniz. Eğer sezgileriniz onaylıyorsa aşkı doyasıya yaşayın.

YAY
Bugünlerde tartışmaların bittiği, sakinleşme dönemine giriş yapabilir ve derin bir anlayışın huzuruna geçme fırsatı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK
Son zamanlarda aşk hayatınızda kendinizi yenileyeceğiniz ve çevrenizdeki kişilere şans vereceğiniz bir dönemdesiniz. Herkes bir şansı hak eder.

KOVA
Kazançlarınızın arttığı bugünlerde nezaketinizi koruyuşunuz etrafınıza yeni insanları çekecek.
Ayrıca kariyer odaklı girişimler için de uygun bir gün.

BALIK
Duygularınızın içinizde kalması sizin açınızdan zorlayıcı olabilir.
Güzel bir aşk ilişkisi yaşamak için zaman olduğunu düşünebilirsiniz.

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