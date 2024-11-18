Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Arkadaşlık ilişkilerinde motive eden kişi rolünü üstlenebilirsiniz.

Başkalarını motive ederken kendi yapabilirliklerinizi de keşfedebilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda aşk hayatınızda aşırı hassasiyet göstermediğinizden emin olmanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz.

İKİZLER

Hayatınızı yönlendirirken sezgilerinizi de işin içine katmalı ve mantığınızla da hareket etmelisiniz. Sadece mantık sizi mutsuz edebilir.

YENGEÇ

Bugünlerde özellikle uzun süredir bir ilişki sürdüren Yengeç'ler ilişkilerinin iyi yönde ilerlediğini görerek kendilerini daha rahat hissedebilirler.

ASLAN

Kendinizi iş konusunda verimli hissedebilirsiniz hatta elinizin bereketi artabilir.

Partnerinizin söylediklerini yanlış anlayabilirsiniz.

BAŞAK

Bir partnere duyulan sevgi size yeniden mutluluğu hissettirebilir. Ayrıca eski bir partnerin de dönüşü bugünlerde söz konusu olarak sizi şaşırtabilir.

TERAZİ

Kendinizi verimli ifade edebilmek ve çevrenizdeki laf kalabalığının gözle görülür azalması size ruhsal enerji ve yoğun huzur verecek.

AKREP

Aşk hayatınızda kendinizi iyi ifade edebilmenin güzelliğini göreceksiniz. Eğer sezgileriniz onaylıyorsa aşkı doyasıya yaşayın.

YAY

Bugünlerde tartışmaların bittiği, sakinleşme dönemine giriş yapabilir ve derin bir anlayışın huzuruna geçme fırsatı yakalayabilirsiniz.

OĞLAK

Son zamanlarda aşk hayatınızda kendinizi yenileyeceğiniz ve çevrenizdeki kişilere şans vereceğiniz bir dönemdesiniz. Herkes bir şansı hak eder.

KOVA

Kazançlarınızın arttığı bugünlerde nezaketinizi koruyuşunuz etrafınıza yeni insanları çekecek.

Ayrıca kariyer odaklı girişimler için de uygun bir gün.

BALIK

Duygularınızın içinizde kalması sizin açınızdan zorlayıcı olabilir.

Güzel bir aşk ilişkisi yaşamak için zaman olduğunu düşünebilirsiniz.