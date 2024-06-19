Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Dostlarınızın beklentilerinizi karşılamadığını görerek kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

İletişimi koparmadan sorunları halledebilirsiniz.

BOĞA

Bilinçli ve istekli yaptığınız bazı kıskandırma planları beklediğiniz gibi gelişmeyebilir. Aşk konularında olgun ve verimli düşünebilmelisiniz.

İKİZLER

Gergin olmak yerine olayların hayatınızdaki rolünü fark edip öfkeyi güce dönüştürebilirseniz başarılı olmak için gerekli ve bilgece tohumları atabilirsiniz.

YENGEÇ

Büyük olasılıkla asla gerçekleşmeyecek şeyler hakkında endişelenmeyi bırakın ve dünyada yükselmek için iyileşen kozmik iklimi kullanın.

ASLAN

Partnerinize karşı anlayışlı olmanız sizi önemli gelişmelere taşıyacaktır. Bu sebepten her zaman durum zorlayıcı olsa da sevgi yolunu seçmek güzeldir.

BAŞAK

Kendinize olan inancınız sizi kolayca terk edebilir, ancak artık sahip olabileceğiniz olumsuz duyguları sınırlamak için olumlu adımlar atabileceğinizi biliyorsunuz.

TERAZİ

Söyledikleriniz başka yerlere bilinçli olarak çekilebilir ya da yanlış anlaşılabilirsiniz. Her şartta günün sorumluluğunu almak sizin için önemli olacak.

AKREP

Bugün öğleden sonranızı bir şeyler öğrenmeye harcayabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki aşırı kontrolcülüğünüz üzerinizde de baskı ve stres yaratabilir.

YAY

Bu aralar düğün, cenaze ve organizasyon gibi konularda herkes işleri size bırakabilir. İş konularında da kişisel yetenekleriniz ön plana çıkabilir.

OĞLAK

Hobileriniz ya da sevdiğiniz konularda araştırmalar yapmaya daha da hevesli oldunuz.

Bu da kaçınılmaz olarak özgüveninizi yükseltecektir.

KOVA

İkili ilişkilerde dikkatli olmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. .

Dikkatli davranmak ilerde iyi ki demenize sebep olacak.

BALIK

Birlikte çalıştığınız insanlardan net bir yanıt almak için zamanınızı boşa harcamayın, çünkü onları ne kadar çok sorgularsanız o kadar kaçamak tavırlar takınırlar.