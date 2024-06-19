Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Dostlarınızın beklentilerinizi karşılamadığını görerek kendinizi kötü hissedebilirsiniz.
İletişimi koparmadan sorunları halledebilirsiniz.
BOĞA
Bilinçli ve istekli yaptığınız bazı kıskandırma planları beklediğiniz gibi gelişmeyebilir. Aşk konularında olgun ve verimli düşünebilmelisiniz.
İKİZLER
Gergin olmak yerine olayların hayatınızdaki rolünü fark edip öfkeyi güce dönüştürebilirseniz başarılı olmak için gerekli ve bilgece tohumları atabilirsiniz.
YENGEÇ
Büyük olasılıkla asla gerçekleşmeyecek şeyler hakkında endişelenmeyi bırakın ve dünyada yükselmek için iyileşen kozmik iklimi kullanın.
ASLAN
Partnerinize karşı anlayışlı olmanız sizi önemli gelişmelere taşıyacaktır. Bu sebepten her zaman durum zorlayıcı olsa da sevgi yolunu seçmek güzeldir.
BAŞAK
Kendinize olan inancınız sizi kolayca terk edebilir, ancak artık sahip olabileceğiniz olumsuz duyguları sınırlamak için olumlu adımlar atabileceğinizi biliyorsunuz.
TERAZİ
Söyledikleriniz başka yerlere bilinçli olarak çekilebilir ya da yanlış anlaşılabilirsiniz. Her şartta günün sorumluluğunu almak sizin için önemli olacak.
AKREP
Bugün öğleden sonranızı bir şeyler öğrenmeye harcayabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki aşırı kontrolcülüğünüz üzerinizde de baskı ve stres yaratabilir.
YAY
Bu aralar düğün, cenaze ve organizasyon gibi konularda herkes işleri size bırakabilir. İş konularında da kişisel yetenekleriniz ön plana çıkabilir.
OĞLAK
Hobileriniz ya da sevdiğiniz konularda araştırmalar yapmaya daha da hevesli oldunuz.
Bu da kaçınılmaz olarak özgüveninizi yükseltecektir.
KOVA
İkili ilişkilerde dikkatli olmanız gereken bir süreçten geçmektesiniz. .
Dikkatli davranmak ilerde iyi ki demenize sebep olacak.
BALIK
Birlikte çalıştığınız insanlardan net bir yanıt almak için zamanınızı boşa harcamayın, çünkü onları ne kadar çok sorgularsanız o kadar kaçamak tavırlar takınırlar.