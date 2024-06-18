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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 18 Haziran 2024

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18 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
İnsan ilişkilerinizi iyi tutmak için ekstra çaba harcayacağınız bugünlerde dostlarınız ve çevrenizden de destek görebilirsiniz.

BOĞA
Son zamanlarda hayatın koşturmacasına yetemediğinizi hissedeceğiniz bir günde olabilirsiniz.
Bugün zincirlerinizi kıracağınız en uygun gün.

İKİZLER
Bugünlerde ilham ve kaynak ile bağlantıda olacağınız gününüz sizi yeni ve daha cesaretli kararlar almaya da teşvik edebilir.

YENGEÇ
Fikirlerinizi ve sizi bastırmak isteyen kişilere karşı sakinliğinizi koruyarak müdahale etmelisiniz.
Bu açıdan bakınca kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

ASLAN
Akşam saatleriniz dostlarınızın ziyareti ve keyifli bir yemekle güzel bir anıya dönüşebilir. Bir süredir keyifli bir iletişim ve sohbete ihtiyacınız var.

BAŞAK
Bugün sizler açısından küslükleri ve kırgınlıkları bitirmek için oldukça uygun.
Nezaket içinde bunu hatırlamanız yeterli olacaktır.

TERAZİ
Kendinizi iş konuları ile alakalı olarak stresli hissedebilirsiniz.
İyilik yaptığınız kişilerin tavırlarının değişkin olması kendinize güvenmeyi öğretecektir.

AKREP
Bilinçli bir çaba göstermeksizin bugün aklınıza gelen fikirler gününüzü kurtarabilir. İç sesiniz hayat yolculuğunuzda sizi hep doğru yere ulaştırır.

YAY
Bazı girişimlerinizin beklediğiniz sonucu getirmemesi üzerinizde baskı yaratabilir, yine de denemek için her zaman şansınız olduğunu unutmayın.

OĞLAK
İş ve aşk konularını birbirine karıştırıp biraz etikten çıkabilirsiniz. Bu yüzden düşünmek için her zamankinden çok zaman ayırmak size iyi gelecektir.

KOVA
İşinizde hiç hakkı olmayan kişilerin mobing gibi etkilerine maruz kalabilirsiniz.
Herkesle iyi geçinmek zorunda değilsiniz.

BALIK
Bugünlerde işteki stresinizi aile ilişkilerine ve aile ilişkilerini de işe yansıtıp dengeyi sağlayamamanız büyük muhtemeldir.

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