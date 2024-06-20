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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 20 Haziran 2024

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20 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Maddi konularda harcamalarınızı dengeleyerek birikime geçmek hususunda çok başarılı olacağınız bir gündesiniz.

BOĞA
Bugünlerde bazı yolculuk istekleriniz ön plana çıkabilir ancak büyük bir çoğunluğu iş ya da eğitim odaklı olacak ve tatil için umutlanmayın.

İKİZLER
Son günlerde sağlığınız için yiyip içtiklerinize dikkat etmeniz gerekse de bugünlerde stres odaklı yeme ataklarınız ön plana çıkabilir.

YENGEÇ
Aşk konularında kendinizi son derece sevgi dolu hissedebilir, bu sevgiyi hem partneriniz hem sevdiklerinizle paylaşmak isteyebilirsiniz.

ASLAN
Sürekli yeniliğe açık duruşunuz ve kaliteli mizacınız ile girdiğiniz ortamlarda yeni arkadaşlar edinmenin keyfini sürmeniz oldukça muhtemel.

BAŞAK
Sıkıntılarınızın altında sorumluluklarınızın farkında olmanız yatsa da disiplin konusundaki başarınız da ön plana çıkacak özellikle de meslek konularında.

TERAZİ
Bir süredir yoğun bir süreç geçirmiştiniz artık bunu tempoyu biraz daha hafifletmek niyeti içerisine girebiliyorsunuz.
Sakinlik size iyi gelecek.

AKREP
Fazla yeme hallerini fark ederek durdurmanız ve sağlıklı tercihler yapmayı istemeniz bile hayatınızda büyük enerjisel farkındalık getirecektir.

YAY
Sinirle tepkiler vermek yerine sakin ve dingin kalmayı denemenizde fayda var. Ürettiğiniz sevgi size kat be kat geri dönebilir ve mutluluğunuz artabilir.

OĞLAK
Son zamanlarda aşk hayatınızla ilgili sorumluluklarınızı bir arada ilerletmeniz ve aynı anda bir çok şey yapmanız gerekebilir.

KOVA
Enerjinizin yüksek olacağı bugünlerde bitkiler ve diğer canlılara da yoğun sevgi ve aşk besleyerek kendinizi iyi hissedebilirsiniz.

BALIK
Bu aralar yoğunluğunuzun içerisinde partneriniz ilgi bekleyebilir ve bu da ufak atışmalara sebep olabilir, cümlelerinize dikkat etmelisiniz.

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