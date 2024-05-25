PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 25 Mayıs günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 25 Mayıs 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

25 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
İş arayan Koç'lar erkek arkadaş veya dostlarından destek görerek yeni bir işe girişebilirler. Finansal danışmanlarınızda da eril enerjisi yüksek kişilerin tavsiyelerini dinleyin.

BOĞA
Dinlenmek ve eğlenmeye aynı anda zaman ayırmak isteyebilir bu sebepten de tatil hayalleri hatta planları kurmaya başlayabilirsiniz.

İKİZLER
Dualarınızın duyulduğuna ve cevaplandığına inanın. Manevi anlamda yol kat ettiğiniz bir zaman sürecine giriş yapmaktasınız.

YENGEÇ
Sizi kıran, inciten kişilerle sınanabileceğiniz bir gün. Duyduğunuz özürleri dikkate almadan önce samimi bir yerden geldiğine emin olun.

ASLAN
Bugünler, sizlerin tatil planlarınızı gerçekleştirmeniz için çok uygun olacak ayrıca mümkün olduğunca toprakla haşır neşir olmalısınız.

BAŞAK
Bir parti, düğün ya da basit bir arkadaş yemeği organizasyonu olsun yeni çevreler edinerek herkesin sevgisini kazanmanın keyfini sürebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde etrafınızdaki sahtekar kişilere karşı dikkatli olun. Maddi darlık konularında haritanız uyarı vermekte.

AKREP
Spiritüel anlamda kendinizi geliştirmek, reiki gibi uygulamaları öğrenmek için uygun zamandasınız.
Huzuru dinginlikte ve bilgide bulacaksınız.

YAY
Duygularınızı başkaları ile de paylaşmak isteyeceğiniz, içinizde tutmaya zorlanacağınız bugünde dostlarınızdan destek almaktan çekinmeyin.

OĞLAK
Kusurlarınızı görmezden gelerek kendinizi olduğunuz gibi sevmeniz için çok uygun bir gün. İyi yönlerinizi kendinize hatırlatarak yapabilirlik çıtanızı daha da yükseltin.

KOVA
Kalabalık ortamlarda dikkati üstünüze çekebileceğiniz bir gündesiniz. Farklı bakış açılarınız kendinizi karşı cinse hayran bıraktırabilir.

BALIK
Telefonda dolandırıcılık, hırsızlık gibi konularda göze kestirilen kişilerden olabilirsiniz ayrıca dost olarak gördüğünüz kişiler size olan borçlarını ödemeyebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
24 Mayıs günlük burç yorumları 24 Mayıs 2024, Cuma 23 Mayıs günlük burç yorumları 23 Mayıs 2024, Perşembe 22 Mayıs günlük burç yorumları 22 Mayıs 2024, Çarşamba 21 Mayıs günlük burç yorumları 21 Mayıs 2024, Salı
Sivas İmranlı kaza haberi: Kamyonet otomobil ile çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı!
İmranlı'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı!
Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun gözünden sakındığı kızı bakın kim! Meğer Arka Sokaklar’ın yıldızı İlker İnanoğlu’nun kardeşi...
Gözünden sakındığı kızı bakın kim!
T.C. OF SULH HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
T.C. OF SULH HUKUK MAHKEMESİ
İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ANKARA 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır
T.C. ANKARA 44. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
SON DAKİKA