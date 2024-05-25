Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İş arayan Koç'lar erkek arkadaş veya dostlarından destek görerek yeni bir işe girişebilirler. Finansal danışmanlarınızda da eril enerjisi yüksek kişilerin tavsiyelerini dinleyin.

BOĞA

Dinlenmek ve eğlenmeye aynı anda zaman ayırmak isteyebilir bu sebepten de tatil hayalleri hatta planları kurmaya başlayabilirsiniz.

İKİZLER

Dualarınızın duyulduğuna ve cevaplandığına inanın. Manevi anlamda yol kat ettiğiniz bir zaman sürecine giriş yapmaktasınız.

YENGEÇ

Sizi kıran, inciten kişilerle sınanabileceğiniz bir gün. Duyduğunuz özürleri dikkate almadan önce samimi bir yerden geldiğine emin olun.

ASLAN

Bugünler, sizlerin tatil planlarınızı gerçekleştirmeniz için çok uygun olacak ayrıca mümkün olduğunca toprakla haşır neşir olmalısınız.

BAŞAK

Bir parti, düğün ya da basit bir arkadaş yemeği organizasyonu olsun yeni çevreler edinerek herkesin sevgisini kazanmanın keyfini sürebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde etrafınızdaki sahtekar kişilere karşı dikkatli olun. Maddi darlık konularında haritanız uyarı vermekte.

AKREP

Spiritüel anlamda kendinizi geliştirmek, reiki gibi uygulamaları öğrenmek için uygun zamandasınız.

Huzuru dinginlikte ve bilgide bulacaksınız.

YAY

Duygularınızı başkaları ile de paylaşmak isteyeceğiniz, içinizde tutmaya zorlanacağınız bugünde dostlarınızdan destek almaktan çekinmeyin.

OĞLAK

Kusurlarınızı görmezden gelerek kendinizi olduğunuz gibi sevmeniz için çok uygun bir gün. İyi yönlerinizi kendinize hatırlatarak yapabilirlik çıtanızı daha da yükseltin.

KOVA

Kalabalık ortamlarda dikkati üstünüze çekebileceğiniz bir gündesiniz. Farklı bakış açılarınız kendinizi karşı cinse hayran bıraktırabilir.

BALIK

Telefonda dolandırıcılık, hırsızlık gibi konularda göze kestirilen kişilerden olabilirsiniz ayrıca dost olarak gördüğünüz kişiler size olan borçlarını ödemeyebilir.