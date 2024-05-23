Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Bugünlerde hem siz kendinizi, başkalarını kıskanırken bulabilir ve bundan rahatsızlık duyabilirsiniz hem de başkaları sizi kıskanabilir.
BOĞA
Maddi gücünüze göre büyük ya da küçük bataklar verilebilir dikkatli olmakta fayda var. İş kararlarınızı ilerleyen günlere atmanız faydalı olacaktır.
İKİZLER
Gelir kapınızda bir artış söz konusu olacak. Özellikle girişimci olan İkizler başkalarının, bilhassa erkeklerin ya da eril enerjinin desteğini alabilecekler.
YENGEÇ
Bir iş ya da eğitim ya da sade bir tatil olsun, her şartta ötelediğiniz seyahat planlarını mümkünse bugünlere çekebilirsiniz.
ASLAN
İçinde bulunduğunuz hal ve evrene ilginiz arttıkça dolaylı yoldan çekim yasasını da aktive ederek isteklerinize bilgi çerçevesinde ulaşabileceksiniz.
BAŞAK
Bugünlerde negatif etki üzerinize geçebilir. İyi bir planlama ile herkes, herkesin sahip olduğu şeylere sahip olabilir kıskanmaya gerek yok.
TERAZİ
Bu aralar yapacağınız anlaşma, sözleşme ve eğer yeni bir işe girecekseniz görüşmeler bugüne denk getirilebilirse sizler için hayırlı olur.
AKREP
Maddi konularda imkanlar elinize geçecek ve bu imkanların detayları bugünden belirmeye başlayarak sizleri ferahlatabilir.
YAY
Maneviyatınızın yükseldiği, evrene ve yaşamlarımıza dair araştırmalarınızın arttığı bir gün olabilir. Hayata tutumunuz değişebilir.
OĞLAK
Çözümsüz konuları zorlamadığınız, her şeyi çözmek zorunda olmadığınızın farkında bir yaşam biçimine geçerseniz olayların lehinize döndüğünü göreceksiniz.
KOVA
Bugünlerde seyahat etmeniz ve tatile gitmeniz için uygun zamanlardasınız.
Keyfinizi arttıracak haberleri de yollarda almanızın mümkün olduğunu unutmayın.
BALIK
Bugünlerde bir işe başlamak için uygun bir gün olmasa da geçmişten gelen bir işin yasal temellerini atmak için uygun bir gün olacak.