Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde hem siz kendinizi, başkalarını kıskanırken bulabilir ve bundan rahatsızlık duyabilirsiniz hem de başkaları sizi kıskanabilir.

BOĞA

Maddi gücünüze göre büyük ya da küçük bataklar verilebilir dikkatli olmakta fayda var. İş kararlarınızı ilerleyen günlere atmanız faydalı olacaktır.

İKİZLER

Gelir kapınızda bir artış söz konusu olacak. Özellikle girişimci olan İkizler başkalarının, bilhassa erkeklerin ya da eril enerjinin desteğini alabilecekler.

YENGEÇ

Bir iş ya da eğitim ya da sade bir tatil olsun, her şartta ötelediğiniz seyahat planlarını mümkünse bugünlere çekebilirsiniz.

ASLAN

İçinde bulunduğunuz hal ve evrene ilginiz arttıkça dolaylı yoldan çekim yasasını da aktive ederek isteklerinize bilgi çerçevesinde ulaşabileceksiniz.

BAŞAK

Bugünlerde negatif etki üzerinize geçebilir. İyi bir planlama ile herkes, herkesin sahip olduğu şeylere sahip olabilir kıskanmaya gerek yok.

TERAZİ

Bu aralar yapacağınız anlaşma, sözleşme ve eğer yeni bir işe girecekseniz görüşmeler bugüne denk getirilebilirse sizler için hayırlı olur.

AKREP

Maddi konularda imkanlar elinize geçecek ve bu imkanların detayları bugünden belirmeye başlayarak sizleri ferahlatabilir.

YAY

Maneviyatınızın yükseldiği, evrene ve yaşamlarımıza dair araştırmalarınızın arttığı bir gün olabilir. Hayata tutumunuz değişebilir.

OĞLAK

Çözümsüz konuları zorlamadığınız, her şeyi çözmek zorunda olmadığınızın farkında bir yaşam biçimine geçerseniz olayların lehinize döndüğünü göreceksiniz.

KOVA

Bugünlerde seyahat etmeniz ve tatile gitmeniz için uygun zamanlardasınız.

Keyfinizi arttıracak haberleri de yollarda almanızın mümkün olduğunu unutmayın.

BALIK

Bugünlerde bir işe başlamak için uygun bir gün olmasa da geçmişten gelen bir işin yasal temellerini atmak için uygun bir gün olacak.