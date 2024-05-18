Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İkili ilişkiler de hata yapmak gibi bir eğiliminiz var bu da sizi zaman içerisinde insani ilişkilere karşı savunmasız, tedirgin ve duygusal yapabiliyor.

BOĞA

Aşkınızı verimli bir şekilde yaşayabilmek için düzenli bir zihne sahip olmanız gerektiğini keşfedebilirsiniz.

Partneriniz sizden plan ve program bekleyebilir.

İKİZLER

Sorun gibi gözüken mevzuların gözünüzde büyüttüğünüz kadar olmadıklarını görerek rahatlayacaksınız.

Ayrıca her problemi çözmek zorunda da değilsiniz.

YENGEÇ

Kazançlarınızın verimli hale gelmesi için işinize daha da çok yönelmeniz gerekebilir. Ellerini atacakları herhangi bir konuda başarı sağlayacakları günlerdeler.

ASLAN

Aşk hayatınızla ilgili partnerinizle alevlenen konuların durulduğunu göreceksiniz.

Haklı çıkmak için konuları tekrar açma eğiliminizi durdurmanız gerekebilir.

BAŞAK

Zarafetiniz ve zekanız birleştiğinde sizleri oldukça şartları kendinize sağlayabilirsiniz.

Verimli bir aşk ilişkisine adım atabileceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ

Kalbinizden geçenlerin sizin de çabalarınız ile kolayca hallolduğunu görerek daha da cesaretli adımlar atmaya kendinizi teşvik edebilirsiniz.

AKREP

Durağan görünen bazı konularda yapacağınız açılımlar olayların hareketlenmesine ve beklemediğiniz yerden sonuçlar doğurmasına sebep olabilir.

YAY

Hayatınızla alakalı olarak yürüdüğünüz yoldaki pürüzleri fark ederek mükemmelleştirmek adına biraz daha çaba göstermeye niyet edebilirsiniz.

OĞLAK

Yaşamınızdaki hataların da en az doğrularınız kadar değerli olduğunu gördüğünüz bu zamanda yaşamınızı daha da sıkı kucaklayarak mutlu olabileceksiniz.

KOVA

Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir gündesiniz. Bazı alanlarda gerçekten çok sabır ve emekle beklediniz, şimdi başarı sizi gerçekten keyiflendirecek.

BALIK

Sizi seven insanların sizinle alakalı yapıcı eleştirilerine kulak verin öte yandan problemlerinizi de dostlarınıza anlatın, çekingen ya da aşırı gururlu olmayın.