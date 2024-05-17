Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal olarak bakarak bu konuları kapatmak ya da aşırı eleştirel bakarak her şeyi bitirmek yerine dürüst ve yapıcı olmanız ilişkinizi mutlu kılar.

BOĞA

Bazı hedeflere yürümek için istikrarlı olmanız gerektiğini biliyorsunuz bu yüzden kimi anlarda durağan kimi anlarda hareketli olmanız gerekiyor.

İKİZLER

Özellikle iş hususunda herkesi kendinize hayran bırakabileceksiniz. Aşk konularında da yine sizin için sükunetle huzurun bir arada olduğu anlar hakim.

YENGEÇ

Bu aralar alım satım işleri ancak kar odaklı konular gündeme gelebilir.

Enerjinizi toplamak için taze sıkılmış meyve suları içebilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde hayatınızın odak konusuna dengeyi getirmeniz çok mümkün.

Sezgilerinizin ise sizinle iş birliği yaptığı bir gün.

BAŞAK

Aşk hayatınızda partnerinizin kusurları ön plana çıkabilir. İş konularında bir problem yok ancak maddi konularda problemler olabilir.

TERAZİ

Bugünlerde ikili ilişkilere karşı duyarınızı kaybedebilir sürmeyen bir ilişkiyi sürdürmeye çalışırken fark etmeden yeni ufuklara da yelken açabilirsiniz.

AKREP

Maddi ve manevi konularda doyum yakalayacağınız bir gündesiniz. Uğrunda emek vermeye başladığınız her şey meyvesini vererek sizi mutlu hissettirecek.

YAY

Geçmişe bakınca huzurlu ve başarılı hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerde duygusal doyumunuz ön planda olacak bu yüzden de oldukça dikkatli olmanız önemli.

OĞLAK

Bir şeyleri bitirmek ve yeni başlangıçlara yönelmek için oldukça uygun bir durumdasınız.

Hayatınıza bu sayede yeni gelişmeler alabilirsiniz.

KOVA

Sosyal olacağınız bugünlerde çevrenizin de fikir ve desteğini alabilirsiniz.

Onlardan gelecek farklı perspektifler işinize çok yarayarak sizi yüceltebilir.

BALIK

Bugünlerde bitmesi gereken ve artık size hizmet etmeyen her türlü ortaklık ya da ilişkiyi sonlandırmak için güçlü ve istikrarlı olun.