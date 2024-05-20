Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Geçmişte yaptığınız bir takım başarısız denemelerden ders alarak daha güçlü denemelere girmek için oldukça uygun bir zamandasınız.

BOĞA

Yasal ve yargı işlerinizde süregelen konular sonuçlanabilir ve başarıyla bitirebilirsiniz. İş konularında süregelenlerde başarı ancak girişimden sakının.

İKİZLER

Olayları yorumlayış biçiminiz sizlerin farklı ve olmasına yardım edebilir iş ya da diğer alanlarda ünlü ya da ilk planda olan kişilere dönüşebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde geçmişinize bakarak gurur duymanız için uygun günlerde olsanız da geleceğe dair bir adım atmak için uygun olmayabilir.

ASLAN

Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı konularda partnerinizin sevgisinin dozu sizde ilişkiyi devam ettirmeye dair şüphe uyandırabilir.

BAŞAK

Bu aralar çevrenizdekilerin yardım ve desteklerini alarak hayatınıza mutlu bir şekilde devam edeceksiniz.

Tutarlı bir süreç sizler için.



TERAZİ

Bugünlerde manevi isteklerinizle ön plana çıkacağınız bugünlerde şükür edecek şeylerinizin fazlalığını keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.

AKREP

Bazı konularda sadece başarılı olmayabilir ayrıca alanınızda sivrilebilirsiniz.

Maddi değerlerinizin ön plana çıkması olası.

YAY

Sevdikleriniz ve sevenleriniz size sonuna kadar destek olurken yeni planlar yapabileceksiniz fakat eyleme geçme sürecini ertelemenizde fayda var.

OĞLAK

Çok çalışıyorsunuz ve daha çok parti yapıyorsunuz! Sabah, planlarınızı uygulamak için elinizden gelenin en iyisini yaparken işyerinde ter döktüğünüzü görürsünüz.

KOVA

Sizler de bugünlerde maddi manevi doyum sahibi olarak kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz. Bekleme sürecini sürdürün.

BALIK

Bugünlerde maddi olanaklar ve insanların şartlarını sizlerle paylaşması ön planda olacak.

Dikkat dağınıklığı odaklı kazalara dikkat etmelisiniz.