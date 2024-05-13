Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kalpten istekleriniz için fırsatları fark edip kullanırken mümkünse aksiyon almayı ilerleyen günlere erteleyin. Yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde elinize aşk hayatınızla alakalı fırsatların geçeceği bugünlerde aşkla alakalı atılımlarınızı gerçekleştirmek için çok şanslısınız.



İKİZLER

Ruhani çalışmalarınızı ilerleyen zamanlara erteleyebilir. Sizi geçmişe bağlayan tekamül sınavları ile bağınızı koparmanız için uygun zamandasınız.

YENGEÇ

Bugünlerde hayatınızın her yönüne kendinizi açarak akışta kalmanızda fayda var. Evren sizi yer yer yin enerjinizi kullanmaya itebilir.

ASLAN

Sevgi barındıran herhangi bir şeye de aynı şekilde yönelebilirsiniz ve bu ruh hali size oldukça iyi gelecektir. ancak önünüze çıkan taşlara verdiğiniz tepki çok önemli.

BAŞAK

Bazı şeylerin oluşumu zaman isteyeceği için sabrınızı en üst potansiyelinde kullanmalısınız.

Bekleyin, niyet edin ve ümit edin. İsteklerinizi mutlaka ki çekeceksinizdir.

TERAZİ

Bugünlerde olayları tasarlamak yerine olduğu gibi bırakın çoğu zaman senaryo kafanızda tasarladığınız kadar kötü bir şekilde olmayacaktır.

AKREP

Sizler için zor olsa da bazı gerekli konularda pasif ve olayları olduğu gibi kabul eden, isyan etmeyen tutumda kalın. Doğru noktalarda da enerjinizi yükseltin.

YAY

Dünyevi konularla alakalı işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz. Hayatınızı istediğiniz gibi sürdürebilecek potansiyele de sahipsiniz.

OĞLAK

Yeniye kolay ayak uydursanız da geçmişe de bağlı bir tarafınız var ve bu direkt olarak geçmiş travmalarınızı da bugününüze taşıdığınız anlamına gelmekte.

KOVA

Bu aralar önemli olan içsel huzurunuzu bozacak etkenleri kendinizden uzaklaştırmak için bilinçli çaba harcamak. Sakin kalmaya ihtiyacınız var.

BALIK

İş meselelerinde olsun aşk meselelerinde olsun bugünlerde olanı zihninizde daha da büyütmeye ve kocaman bir kaygı topu haline getirmeye meyiliniz var.